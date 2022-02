Polestar 2 'Arctic Circle' is one-off ijsracer

Polestar trekt richting de poolcirkel en neemt een Polestar 2 onder handen die de extreme omstandigheden de baas moet kunnen zijn. De Polestar 2 'Arctic Circle' is een verhoogde en aangepaste one-off die speciaal bedoeld is voor het rijden van winterrally's.

De 'Arctic Circle' is het geesteskind van Joakim Rydholm, die als 'chief chassis engineer' verantwoordelijk is voor de rijdynamiek van nieuwe Polestar-modellen. Joakim gebruikte zijn rally-ervaring bij de totstandkoming van deze speciale Polestar 2. Als basis nam hij een Polestar 2 Long Range Dual Motor met Performance Pack, maar verhoogde de auto met 30 mm. De 'Artic Circle' rolt op 19-inch rallywielen van OZ Racing met daaromheen speciale winterbanden met metalen noppen van 4 mm. Het vermogen van de Polestar 2 werd opgeschroefd naar 476 pk en 680 Nm koppel. Daarmee heeft de ijsracer evenveel elektrospieren als de krachtigere 2 die het merk vorig jaar meenam naar Goodwood.

Om het rijgedrag op sneeuw en ijs te verbeteren is de vering van de speciale Polestar 30 procent zachter en zijn de Öhlins-dempers daar weer op afgestemd. Speciale veerpoten voor- en achter moeten bijdragen aan een extra grote torsiestijfheid en een snellere stuurrespons. Het zicht in het donker moet door de vier grote led-verstralers geen probleem zijn, verder heeft de voorbumper een speciale carbon beschermingsplaat. De 'Arctic Circle' is gespoten in een kleurstelling van matgrijs en wit. In het interieur zitten op maat gemaakte Recaro-kuipstoelen met details in 'Swedish gold'. Mocht je ondanks alles toch vast komen te zitten, dan kun je jezelf bevrijden met de carbon schep die in de kofferbak vastgeklikt zit.

Voor degenen die de 'Arctic Circle' wel zien zitten voor de wintersport is er minder leuk nieuws. Polestar neemt hem namelijk niet in productie. Wel is het denkbaar dat de 476 pk sterke aandrijflijn zijn weg naar het productiestadium nog vindt, vooral omdat Polestar deze al eens eerder aan het publiek voorstelde. Daarnaast heeft de 'Arctic Circle' ook een testversie van launchcontrol aan boord, die geactiveerd kan worden via de stuurflippers. Wellicht dat de productiemodellen die mogelijkheid in een later stadium nog krijgen.