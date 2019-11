Plug-in hybride Citroën C5 Aircross komt eraan

Citroën maakte ons een krap jaar geleden al lekker met een concept-car waarbij we een gestekkerde C5 Aircross zagen. Twaalf maanden later hebben we de auto nog steeds niet ontmoet, maar het merk laat nu weten dat we niet heel lang meer hoeven te wachten.

Een nieuwe teaser op social media geeft aan dat we niet lang meer hoeven te wachten. ‘Tijd voor verandering’ zegt Citroën zelf. Op de meegestuurde foto zien we een nieuw logo, waarbij een grote ‘H’ van vermoedelijk ‘Hybrid’ de hoofdrol speelt. Verder gebruikt het merk hashtags ‘Plug-in Hybrid’ en ‘Silent Urban Vehicle’. Ook ‘Ë Comfort Class’ komt voorbij.

De geruchtenmolen omtrent een gestekkerde C5 Aircross draait al even rond, want vorig jaar september stuurde Citroën de vrijwel productierijpe C5 Aircross SUV Hybrid Concept het toneel op. Dat gebeurde weer in navolging van de concept waar het hele verhaal van de C5 Aircross ooit mee begon: de Aircross Concept. Dat was een plug-in hybride aangedreven concept die we begin 2015 ontmoetten. Die knalrode concept-car kreeg een elektromotor van 95 pk die samenwerkte met de 1,6-liter THP-benzinemotor die goed was voor 218 pk. Vorig jaar repte Citroën met nog geen woord over de specificaties van de toen gepresenteerde concept, dus actuele en officiële cijfers zijn niet bekend.

Toch durven we en gokje te wagen, want zustermerk Peugeot presenteerde eerder dit jaar zijn plug-in hybride varianten van de 508 en 3008. Die Peugeot 3008 is in het kader van zijn formaat het meest interessant om een vergelijk met de Citroën te maken. Peugeot stuurt twee versies de weg op: de Hybrid met een systeemvermogen van 225 pk en de Hybrid4 die over 300 pk beschikt. In beide gevallen speelt een 1,6-liter PureTech-benzinemotor de hoofdrol. Deze versies komen volgens WLTP-metingen maximaal 50 elektrische kilometers ver. Voor de Citroën C5 Aircross verwachten we soortgelijke cijfers.