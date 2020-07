Plannen voor tol in hele Europese Unie

De Duitse minister van Transport heeft een plan klaarliggen voor tol in de hele Europese Unie. In Duitsland wordt er echter al afkeurend gereageerd.

Duitsland heeft als tijdelijke EU-voorzitter een plan opgesteld voor tolheffing in de Europese Unie. De Duitse minister van Transport, Andreas Scheuer, heeft een voorstel daarvoor klaarliggen. Persbureau Reuters kreeg dit in handen. In het voorstel staat dat alle voertuigen in de EU aan tol onderhevig dienen te worden, behalve bussen. Het zou naar verluidt gaan om een volledig EU-brede tolheffing, die vrijwel alle wegen beslaat. De tol zou puur worden geheven op basis van het afgelegde traject en het type voertuig. Voor de invoering hiervan rekent men op een termijn van acht jaar.

Hoewel het allemaal nog wat in nevelen gehuld is, is al wel bekend dat men er in Duitsland zelf al niet om staat te springen. Daar zouden voorstanders van de tol liever een CO2-uitstoot-gerelateerde tol zien. Het Duitse ministerie van Milieuzaken heeft het plan van Scheuer daarom ook al verworpen. De conservatieven zien überhaupt weinig tot niks in tolheffing. Scheuer zou een EU-breed tolplan echter zien als een goede manier om alle verschillende vormen van tol in Europa onder één dak te krijgen. Uiteraard speelt ook de klimaatagenda van de EU mee.