Pininfarina zet volgende stap met Battista

Het koetswerk van de verbluffende supercar kreeg een kleine update. Met het blote oog vallen ze waarschijnlijk niet gelijk op, maar het gaat om enkele kleine wijzigingen die onder andere de aerodynamica van de auto ten goede moeten komen. Ook zou het ‘hypercar’-gevoel volgens het merk meer aanwezig zijn. Het grootste verschil dat wij vinden, zit in de voorbumper, die dichter op de weg lijkt te liggen en nieuwe luchtinlaten meekrijgt.

Daarnaast zit het grote verschil in vergelijking met de witte auto van de beurs in Zwitserland hem in het lakwerk. De nieuwe Battista wordt in het ‘Blu Iconica Battista’ gepresenteerd. De vernieuwde concept-car is Pininfarina’s startschot van een nieuwe ontwikkelingsfase waarbij het aan de slag gaat met de windtunnel en de eerste meters op het testcircuit.

In totaal verschijnen er 150 Battista’s op de weg: 50 op ons continent, 50 in Noord-Amerika en 50 in het Midden-Oosten en Azië. Elke auto kost ongeveer € 2.000.000 en kan rekenen op een elektrisch vermogen van 1.900 pk. De Italiaan zou daarmee binnen 2 tellen van 0 op een snelheid van 100 km/h zitten.