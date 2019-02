Pininfarina toont stukje Battista

Onder de noemer Automobili Pininfarina waagt designhuis Pininfarina zich aan de ontwikkeling van exclusieve modellen, een avontuur waarvoor het de kennis en expertise van Rimac heeft ingeschakeld. Tijdens de Autosalon van Genève presenteert Automobili Pininfarina zijn eerstgeborene, de Battista, in drie vormen. Daarnaast laat het bedrijf alvast - schrik niet - het wiel van de nieuwkomer zien.

Een van de Battistas draagt de naam Grigio Luserna Battista, een satijngrijs exemplaar dat is afgewerkt met blauwe accenten. De tweede is Blu Iconica gespoten en moet dankzij een stel kleine uiterlijke aanpassingen, waaronder aan de zijspiegels, net even anders ogen dan zijn broeders. De derde variant is Biano Sestriere gespoten, een witte lak met een parelmoereffect. Het lijkt erop dat we van die auto en stukje van het wiel zien.

De Battista moet de krachtigste Italiaanse auto zijn die ooit in Italië is gebouwd. Met een vermogen van 1.927 pk en 2.300 Nm lijkt dat inderdaad te gaan lukken. Automobili Pininfarina zegt dat de tijd die nodig is om het bekende 0-100-sprintje af te leggen mogelijk onder die van een Formule 1-auto komt te liggen. De topsnelheid? Boven de 400 km/h. Wie het rustig aan doet, moet een actieradius van meer dan 480 km kunnen halen.

De aandrijflijn is afkomstig van het Kroatische Rimac, de fabrikant die we al kennen van de Concept One en de C_Two. Die laatste heeft een vermogen van 1.914 pk en 2.300 Nm, afkomstig van vier elektromotoren die elk bij een wiel zijn geplaatst. Die specificaties lijken sterk op die van de Battista. Het accupakket van de C_Two heeft een capaciteit van maar liefst 120 kWh. Die Kroatische creatie is daarmee in staat om in minder dan twee tellen naar een snelheid van 100 km/h te zoeven. De topsnelheid: 412 km/h.

Automobili Pininfarina gaat in het Italiaanse Cambiano in totaal 150 Battistas bouwen, die eind 2020 beschikbaar komen. 50 daarvan worden naar de Verenigde Staten verscheept, 50 gaan naar Azië en het Midden-Oosten en de resterende 50 stuks worden in Europa aan de man gebracht. Wat er op de prijskaart staat geschreven? Een bedrag van tussen de 1,75 miljoen en 2,2 miljoen euro...