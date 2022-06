Piepkleine elektrische auto sloopt Goodwoodrecord [VIDEO]

Tijdens het Goodwood Festival of Speed heeft een even minuscule als bloedsnelle elektrische auto een recordtijd neergezet. Tijdens de fameuze heuvelklim klokte de McMurtry Spéirling een tijd van slechts 39,08 seconden.

Het jaarlijkse Goodwood Festival of Speed is een waar walhalla voor wie van snel of anderszins bijzondere en veelal exclusieve auto's houdt. De Spéirling van McMurtry Automotive was zelfs tussen de zeldzame exoten een bijzondere verschijning. De Spéirling is namelijk een piepkleine maar zowel beresterke als gestoord snelle elektrische auto, die tijdens de Goodwood Hill Climb een absolute recordtijd heeft neergezet.

De Spéirling legde de 1,86 kilometer lange en 9 bochten tellende heuvel op het landgoed van Goodwood in slechts 39,081 seconden. Daarmee was de kleine elektrische scheurneus maar liefst 0,8 seconden rapper dan de Volkswagen ID.R die in 2019 39,90 seconden nodig had om de Goodwood-top te bereiken.

Vanbuiten oogt de Spéirling als een gekrompen Le Mans-racer. De eenzitter is 3,5 meter kort, 1,1 meter laag en 1,7 meter breed en legt volgens zijn scheppers minder dan 1.000 kilo in de schaal. De doorgesnoven EV-racer is geïnspireerd op de Brabham-Alfa Romeo BT46B, waarmee Niki Lauda in 1978 de Grand Prix van Zweden won. Deze ook wel fan car genoemde Formule 1-auto had een enorme en uiteindelijk door de FIA verboden ventilator achterop om grondeffect te produceren. Ook de Spéirling zuigt zich op een dergelijke wijze tegen de bodem. Het wagentje heeft volgens McMurtry Automotive bij stilstand al 2.000 kilo aan 'neerwaartse druk'. Het resultaat: de Spéirling moet met 3G door de bocht kunnen jagen. De Spéirling heeft een 60-kWh accu aan boord en twee elektromotoren op de achteras.

Wel gecharmeerd van dit gestoorde gevaarte? Goed nieuws: de Spéirling mag namelijk gewoon de openbare weg op en moet in kleine schaal geproduceerd gaan worden.

In onderstaande video is de heftig zoemende en gestoord snelle Spéirling in actie te zien: