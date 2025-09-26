‘I-Cockpit’ is de naam die Peugeot al sinds 2013 hanteert voor een interieurconcept dat eigenlijk ook al sinds dat jaar bestaat. Sinds de eerste Peugeot 208 en 2008 heeft vrijwel iedere Peugeot een klein, aan boven- en onderkant afgeplat stuurtje, waarboven hoog op het dashboard een instrumentarium prijkt. Daar kijk je dus naar óver het stuur in plaats van dóór het stuur. In 2013 was dat instrumentarium nog grotendeels analoog en de laatste jaren is het uiteraard digitaal, waarbij sfeerverlichting, ‘i-Toggles’, gebogen schermcombinaties en scherpe lijnen zo’n moderne versie ook echt modern maken.

Het basisconcept blijft altijd hetzelfde en eerlijk is eerlijk: dat concept bevalt niet iedereen. Het verschilt een beetje per model, maar ook bij ons op de redactie krijgt de zitpositie van moderne Peugeots zeker niet alle handen op elkaar. Dat vinden ze bij Peugeot echter helemaal niet erg, stelt de CEO Alain Favey. “Ons doel is een marktaandeel van 7 procent (nu is dat in Europa 5,7, red.), dus wij vinden het prima als niet iedereen ons interieur top vindt”. Peugeot heeft dan liever iets onderscheidends en bijzonders waar een deel van de mensheid wél enthousiast van wordt, dan iets wat door iedereen wordt gepruimd maar minder onderscheidend is. Toegegeven: daar zit wat in.

Wat vind jij van Peugeots i-Cockpit? Heb je er weleens een Peugeot om laten staan, of is dit juist de hoofdreden geweest om er een aan te schaffen? Laat het weten!