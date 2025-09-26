Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Peugeot: “Wij vinden het prima als niet iedereen ons interieurconcept snapt”

“We mikken toch niet op 100 procent”

36
Peugeot e-3008 325 Dual Motor (2025) interieur
Jan Lemkes

“Love it or hate it”. Dat is absoluut van toepassing op Peugeots i-Cockpit-interieurconcept, maar de Fransen laten zich niet gek maken door de ‘haters’.

‘I-Cockpit’ is de naam die Peugeot al sinds 2013 hanteert voor een interieurconcept dat eigenlijk ook al sinds dat jaar bestaat. Sinds de eerste Peugeot 208 en 2008 heeft vrijwel iedere Peugeot een klein, aan boven- en onderkant afgeplat stuurtje, waarboven hoog op het dashboard een instrumentarium prijkt. Daar kijk je dus naar óver het stuur in plaats van dóór het stuur. In 2013 was dat instrumentarium nog grotendeels analoog en de laatste jaren is het uiteraard digitaal, waarbij sfeerverlichting, ‘i-Toggles’, gebogen schermcombinaties en scherpe lijnen zo’n moderne versie ook echt modern maken.

De 2008 was in 2013 één van de eerste Peugeots met 'i-Cockpit'.

Het basisconcept blijft altijd hetzelfde en eerlijk is eerlijk: dat concept bevalt niet iedereen. Het verschilt een beetje per model, maar ook bij ons op de redactie krijgt de zitpositie van moderne Peugeots zeker niet alle handen op elkaar. Dat vinden ze bij Peugeot echter helemaal niet erg, stelt de CEO Alain Favey. “Ons doel is een marktaandeel van 7 procent (nu is dat in Europa 5,7, red.), dus wij vinden het prima als niet iedereen ons interieur top vindt”. Peugeot heeft dan liever iets onderscheidends en bijzonders waar een deel van de mensheid wél enthousiast van wordt, dan iets wat door iedereen wordt gepruimd maar minder onderscheidend is. Toegegeven: daar zit wat in.

Wat vind jij van Peugeots i-Cockpit? Heb je er weleens een Peugeot om laten staan, of is dit juist de hoofdreden geweest om er een aan te schaffen? Laat het weten!

36 Bekijk reacties
Peugeot

PRIVATE LEASE Peugeot

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Peugeot 2008 1.2 VTi Allure Pack Premium Plus | 12 Voltaansluiting | 16" LMV Hydre Gris Dilium | AUX aansluiting

Peugeot 2008 1.2 VTi Allure Pack Premium Plus | 12 Voltaansluiting | 16" LMV Hydre Gris Dilium | AUX aansluiting

  • 2013
  • 137.723 km
€ 7.425
Peugeot 206 SW 1.4 Pop' Art MANUAL

Peugeot 206 SW 1.4 Pop' Art MANUAL

  • 2004
  • 176.422 km
€ 1.999
Peugeot 5008 GT Pack 1.2 | 7 persoons

Peugeot 5008 GT Pack 1.2 | 7 persoons

  • 2021
  • 75.701 km
€ 25.490

Lees ook

Nieuws
Peugeot Polygon Concept

Peugeot Polygon Concept wordt ‘B-segmenter van de toekomst’

Achtergrond
Peugeot 307

Deze trend begon 25 jaar geleden: hatchbacks de hoogte in

Nieuws
Peugeot e-3008 IBIS

Elektrische auto's van Stellantis zijn straks zuiniger, lichter én betrouwbaarder

Nieuws
Peugeot 308

Peugeot 308: vernieuwd én flink goedkoper, ook prijzen elektrische e-308 omlaag

Nieuws
Alfa Romeo Milano Jeep Avenger Peugeot 2008 Stellantis CMP

20 verschillende modellen: deze Stellantis-auto’s zijn er met ‘Hybrid 145’-aandrijflijn

Lezersreacties (36)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.