De Peugeot 508 werd onlangs na zo'n vijf jaar behoorlijk ingrijpend gefacelift. Benieuwd naar de prijzen van die vernieuwde Peugeot 508? Dan hebben we goed nieuws. Voordat Peugeot er zelf ruchtbaarheid aan geeft kan AutoWeek je al vertellen wat de aangescherpte 508 in Nederland kost.

De Peugeot 508 keerde in februari met een volledig nieuw gezicht terug van de Franse snijtafels. De Peugeot 508 Berline - de liftback dus - en de 508 SW kregen verder achterlichten met een nieuwe indeling, werden bedeeld met de nieuwe Peugeot-logo's én maakten kennis met een nieuwe plug-in hybride aandrijflijn. De 508 was er eerder al als 225 pk sterke plug-in en als 360 pk krachtige plug-in hybride met sportieve PSE-verwennerij, maar vanaf nu ook als 180 pk krachtige stekkerversie. Voor de vernieuwde Peugeot 508 ben je in Nederland minimaal €45.050 kwijt.

Voor iets meer dan 45 mille drukt Peugeot je de sleutels in handen van de Peugeot 508 Berline met 130 pk sterke 1.2 PureTech-benzinemotor. Net als bij elke andere motorversie van de 508 is de krachtbron gekoppeld aan een achttraps automaat. De genoemde instapprijs geldt voor de Allure-uitvoering. De Peugeot 508 Berline 1.2 PureTech 130 is er ook als sportiever aangeklede GT en staat kost in die uitdossing minimaal €47.250. Voor stationwagen 508 SW ben je voor de versie met 130 pk sterk benzinehart minimaal €46.650 kwijt (Allure). In GT-trim kost deze 508 SW minimaal €49.150.

Driemaal plug-in hybride

Hoewel de Peugeot 508 dus maar met één conventionele benzinemotor is te krijgen, biedt Peugeot in z'n middenklasser wel drie verschillende plug-in hybride aandrijflijnen aan. De 180 pk sterke Peugeot 508 Berline (Hybrid 180) is er als Allure (€50.480) en als GT (€52.680). Ook de 225 pk sterke 508 Berline Hybrid 225 is er als Allure (€51.980) en als GT (€54.180). Daarboven staat de absolute topversie: de PSE. Deze vierwielaangedreven Peugeot 508 heeft een systeemvermogen van 360 pk en heeft als Berline een vanafprijs van €73.580. De Peugeot 508 SW is er net als de Berline als Hybrid 180, Hybrid 225 en als PSE (Hybrid4 360).

Prijzen Peugeot 508 en 508 SW