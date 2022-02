Peugeot 504 Coupé (1978) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De door Pininfarina getekende Peugeot 504 Coupé is misschien wel één van de mooiste auto's die het merk uit Sochaux ooit bouwde. Vandaag staat het model dankzij AutoWeek-forumgebruiker Wouter Bregman opnieuw in de spotlights in 'In het Wild'. Het exemplaar in kwestie kan op het oog alleen wel wat liefde gebruiken.

Peugeot bracht de 504 Coupé in 1969 voor het eerst uit, iets minder dan een jaar later nadat de sedan zijn debuut beleefde. De 504 Coupé had oorspronkelijk dubbele koplampen en achterlichtunits met drie diagonale strepen als indeling. Die lichtstrepen komen ook in de achterlichten van hedendaagse Peugeots terug. Eerder kwam een exemplaar uit de eerste lichting van de de 504 Coupé aan bod in deze rubriek. Halverwege de jaren 70 gaf Peugeot de 504 Coupé een facelift, waarbij de dubbele koplampen en markante achterlichten werden vervangen door meer eenvoudig ogende rechthoekige exemplaren. Die zijn dan ook op dit exemplaar uit 1978 te vinden.

De 504 Coupé in kwestie kwam pas in 2003 aan in Nederland, 25 jaar nadat hij van de band rolde. Sindsdien heeft de auto hier vier eigenaren gehad, waarvan de laatste en huidige eigenaar de 504 ruim zeven jaar in zijn bezit heeft. Deze 504 Coupé is al die tijd niet in handen geweest van een autobedrijf, maar steeds van particulier op particulier overgedragen. De gegevens van de RDW zijn vrij summier, maar het gaat hier in ieder geval om een 504 Coupé met viercilinder benzinemotor onder de kap. Aangezien het hier gaat om een laat bouwjaar van de 504 Coupé, heeft hij vermoedelijk de 105 pk sterke viercilinder met brandstofinjectie.

Het label 'concoursstaat' kunnen we dit exemplaar in ieder geval niet geven. Van de linker zijkant zijn geen foto's beschikbaar, maar de rechterkant van de auto bestaat uit een mengelmoes van roodtinten, vermoedelijk omdat er een aantal stukken van de carrosserie later bijgewerkt zijn. Een ritje naar de spuitcabine lijkt geen overbodige luxe. Verder begint het chroom rondom de ramen op sommige plekken een krokant laagje te krijgen. Volgens Kenteken.tv rijden er nog 219 exemplaren van de 504 Coupé rond in ons land, dus hij is het zeker waard om netjes te houden. Wel valt te prijzen dat de eigenaar gewoon met zijn auto lijkt te rijden, al moet hij met een vervaldatum van 6 maart 2022 binnenkort wel weer naar de garage voor de apk.

Met dank aan Wouter Bregman (Flickr) voor het uploaden van de foto's. Zelf een bijzondere auto op straat gezien? Deel hem in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum (minimaal 2 foto's) en wie weet zie jij jouw inzending wel terug in de rubriek!