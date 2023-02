Peugeot 504 (1969) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Peugeot 504 was jarenlang een vaste gast in het Nederlandse straatbeeld en voor klassieker-begrippen is het nog altijd geen zeldzaamheid. De laatste keer dat we een 504 Berline zoals deze in 'In het Wild' hadden, is alweer 7,5 jaar geleden. Welkom terug!

Diverse modellen van Peugeot bleken een nogal lang leven in zich te hebben. Denk aan de 405, die in Iran en Azerbeidzjan in gemoderniseerde vorm zelfs dit decennium nog heeft gehaald en de 206, die als 207i nog voortleeft in Iran. De Peugeot 504 was er ook zo eentje. Die is namelijk nog tot 2006 (!) gebouwd in Nigeria. Daarmee is de 504 nét geen 40 jaar in productie geweest. In 1968 verscheen de 504 in Europa en ook hier had hij een behoorlijk lang leven. Pas in 1983, 15 jaar na de introductie, hield het bij ons op voor de 504.

De lange houdbaarheid was grotendeels te danken aan het ontwerp, want daarmee had Aldo Brovarone van Pininfarina volgens velen een huzarenstukje afgeleverd. Dat geldt vooral voor de 504 Coupé en 504 Cabriolet, die nogal eens genoemd worden als mooiste Peugeots ooit. Hoe tijdloos het lijnenspel van de 504 Coupé was, bleek wel toen Peugeot in 2018 met de E-Legend met een modern eerbetoon kwam.

Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat we in de loop der jaren vooral hebben stilgestaan bij de 504's Coupé en Cabriolet die in het wild verschenen, maar nu is het weer eens tijd voor 'gewoon' een Berline. Dit leuke exemplaar werd gespot door Wouter Bregman, die op het AutoWeek-forum actief is onder de naam XBXG. Het is geen 504 in concoursstaat, maar hij staat er al met al nog heel leuk bij. Het beetje roest onderaan net voor de achterwielen zullen we hem vergeven. Het is nog maar de vraag of dit überhaupt een gerestaureerd exemplaar is. In 1999 kwam de 504 naar Nederland, mogelijk is de sedan toen uit een warm en droog deel van Frankrijk gehaald en zodoende lang goed bewaard gebleven.

Welke motor er in deze 504 ligt, wordt uit de kentekengegevens niet helemaal duidelijk. Maar aangezien het een 69'er is en er geen 'injection' op de kont staat, gaan we uit van de 82 pk sterke 1.8 viercilinder. Wat we wel weten, is dat de motor in dit geval ook overweg kan met lpg. Verder blijkt dat de 504 sinds zijn aankomst in Nederland helaas regelmatig eigenaren trof die er al relatief snel klaar mee waren. De eerste Nederlandse eigenaar reed er zo'n vijf jaar mee en daarna wisselde de auto gemiddeld ieder jaar van eigenaar tot 2009. Toen kocht het vorige baasje hem en reed er tien jaar mee. De huidige eigenaar zorgt er inmiddels 3,5 jaar voor. Dat er nog maar vele jaren mogen volgen!