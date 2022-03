Peugeot 4008 betrapt: coupé-SUV naast 3008

SUV's met een platgedrukt dak lijken niet bepaald de meest praktische optie om voor te gaan, maar de consument doet dat weinig en dus zijn automerken er als de kippen bij deze niche in te vullen. Op deze spionagefoto's is een nieuwe hoogpotige van Peugeot te zien, een auto waarmee het merk wat daklijn betreft een brug lijkt te willen slaan tussen de 308 en de 3008.

Als de auto op deze foto's inderdaad een sportiever gelijnde SUV wordt die op techniek van de 308 leunt, dan is het niet ondenkbaar dat het model in Europa 4008 gaat heten. We schrijven bewust 'in Europa', daar Peugeot in China momenteel ook een 4008 verkoopt. Die Chinese 4008 is een langere versie van de hier bekende 3008, een auto die alsnog een maatje kleiner is dan de 5008. De 3008 heet in China 4008 omdat Peugeot er tot voor kort nog de vorige generatie 3008 in aangepaste vorm verkocht. Ook in Europa kennen we de modelnaam 4008. Citroën kwam in 2012 met de op de Mitsubishi ASX gebaseerde C4 Aircross op de proppen en Peugeot volgde met de tevens op die Japanse cross-over gebaseerde 4008. In tegenstelling tot de ASX en de C-Crosser werd die 4008 niet in Nederland geleverd.

Goed, terug naar de mogelijk nieuwe 4008. Het testmodel op deze foto's verraadt zijn identiteit natuurlijk met zijn zichtbare led-slagtanden die vanuit de hoeken van de koplampen omlaag de bumper inlopen. De huidige 3008 kreeg die ledstrips net als de 5008 in 2020 ook aangemeten tijdens een facelift. De '4008' heeft een sterk aflopende daklijn en een opvallend oplopende schouderlijn. Aan de achterkant zien we al flarden van de platte led-units.

We mikken erop dat deze nieuwe, gelikter gelijnde SUV van Peugeot zijn basis deelt met de nieuwe 308 en dus ook met de volgende generatie van de 3008. Dat betekent dat de 4008 op een doorontwikkelde versie van het bekende EMP2-platform staat, een basis die natuurlijk plug-in hybride techniek naar de SUV brengt. Het EMP2-platform is inmiddels ook geschikt voor volledig elektrische aandrijflijnen, daar ook de 308 een volledig elektrische versie krijgt. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat Peugeot ook van deze 4008 een elektrische versie gaat voeren. Een e-4008 dus. We verwachten deze nieuwe SUV van Peugeot overigens niet voor volgend jaar op de markt. De Renault Arkana en Mazda CX-30 kunnen dus nog even rustig blijven ademhalen.