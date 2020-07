Peugeot 4008 als plug-in hybride

Peugeot heeft de 4008 PHEV 4WD aan de wereld voorgesteld, een volledig plug-in hybride versie van de de 4008. Dat klinkt bijzonder, 4008 is immers de naam van een de niet in Nederland geleverde Peugeot-broer van de Mitsubishi ASX en Citroën C4 Aircross. De actuele 4008 is echter een verlengde versie van de auto die we momenteel in Europa als 3008 kennen. Ook dat is opmerkelijk, daar de zevenzits 5008 in onze contreien het langere alternatief van de 3008 is. In China houdt men echter wel van een paar centimeter extra, en dus is de 3008 er puur en alleen in verlengde vorm als 4008 beschikbaar. Het is die 4008 waar Peugeot in China een plug-in hybride variant van heeft gepresenteerd.

De 4008 is vanbuiten in elk opzicht gewoon een 3008, al zijn z'n afmetingen net even anders dan zijn Europese broertje. Met zijn lengte van 4,51 meter is hij zes centimeter langer dan onze 3008. Ook de wielbasis van de 4008 is met 2,73 meter in totaal 5 centimeter groter dan die van het hier bekende model. De 5008 is met zijn lengte en wielbasis van respectievelijk 4,64 meter en 2,84 meter nog altijd een slag groter. Ook in China. De 4008 PHEV 4WD krijgt dezelfde aandrijflijn als de Europese Hybrid4-versie van de 3008. Dat betekent dat zich onder de kap een 225 pk sterke 1.6 Puretech-benzinemotor schuilhoudt die is gekoppeld aan twee elektromotoren die het systeemvermogen op 300 pk brengen. Het accupakket heeft een capaciteit van 13,2 kWh en daarmee moet de 4008 PHEV 4WD 59 elektrische kilometers kunnen afleggen. De 225 pk sterke voorwielaangedreven Hybrid-versie lijkt aan de neus van de 4008 voorbij te gaan. Leuk weetje: Peugeot verkoopt in China naast de 4008 een auto die 3008 heet, maar die auto is niets meer dan een aangepaste versie van de vorige generatie 3008 die in Europa 2016 van de markt verdween.