Peugeot 308 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Peugeot houdt ervan om zijn modellen zonder meerprijs in een opvallende kleur te leveren. Laat je het kleurenpalet links liggen, dan rolt de 208 in het geel de spuitcabine uit en ook de 2008 heeft standaard een opvallend kleurtje . De nieuwe 308 doet vrolijk mee met het opvallende 'Vert Olivine', maar staat het licht ook op groen voor het uitrustingsniveau van de basisversie? Dat zoeken we vandaag uit.

Peugeot 308 1.2 PureTech 110 Active Pack Business

€ 27.790

Niet alleen de kleur van de nieuwe 308 valt op. De C-segmenter heeft een veel agressiever voorkomen dan zijn voorganger. Dat komt met name door de voorzijde, waar de kenmerkende 'slagtanden' van nieuwe Peugeots te vinden zijn. Daarnaast zijn de koplampen smaller geworden en lopen ze over in de grote grille. In de grille huist het nieuwe Peugeot-logo met een geheel andere pose voor de koning van het dierenrijk. De modelaanduiding is ook bij de 308 op de motorkap te vinden.

Peugeot heeft momenteel vijf motoren op de prijslijst staan. Het merk legt de nadruk op de plug-in hybrides, beschikbaar met 180 of 225 pk, maar dat zijn uiteraard de duurdere keuzes. De instapmotor is de 1.2 PureTech-driecilinder met 110 pk en handgeschakelde zesbak, die we in deze rubriek voor het voetlicht brengen. Deze motorisering is niet leverbaar in combinatie met de achttraps automaat van Peugeot. De 1.2 PureTech met 130 pk is dat wél, maar in dat geval ben je minimaal € 32.190 kwijt. Voor de veelrijder staat er ook nog een diesel op de prijslijst: de 1.5 BlueHDI 130 à € 33.260. Op het gebied van uitvoeringen heeft Peugeot eveneens vijf varianten in de aanbieding: Active Pack Business, Allure, Allure Pack Business, GT en GT Pack Business.

Gebroken slagtanden

Bij veel merken is het tegenwoordig knap lastig om het instapmodel te onderscheiden van de duurdere versies. Peugeot maakt het in dat opzicht iets makkelijker bij de 308, al is dat voor de klant met een kleiner budget wellicht minder goed nieuws. De Active Pack Business heeft om te beginnen namelijk een grille zonder zilverkleurige inzetstukjes. Daarnaast zijn de 'slagtanden' aan weerszijden opgedeeld in kleinere stukjes. Pas vanaf de Allure vormen ze één geheel. De koplampen en achterlichten zijn standaard dan weer wel voorzien van led-techniek, maar eenvoudiger uitgevoerd dan bij de topversie. Ook rolt de basis-308 op 16-inch stalen wielen met 'multispaaks' wieldoppen. Dat heeft Peugeot in ieder geval goed gemaskeerd, want bij een eerste blik op de afbeeldingen in de configurator kun je net zo goed denken dat het om een setje lichtmetalen exemplaren gaat.

Dan is er natuurlijk de kleur, die in de inleiding al even voorbij kwam. De kleur 'Vert Olivine' springt er behoorlijk uit. Waarschijnlijk kijken een hoop mensen je na op straat. Wil je wat meer incognito door het leven, dan moet je de knip trekken. 'Blanc Banquise' is het goedkoopst met € 200, gevolgd door 'Noir Perla Nera' en 'Gris Artense', beide met een meerprijs van € 750. Voor 'Blanc Nacré', 'Bleu Vertigo' of 'Rouge Elixir' moet je € 950 op tafel leggen. Verder heeft de 308 standaard elektrisch inklapbare buitenspiegels met instapverlichting en parkeersensoren achter. Het ontgrendelen van de auto zul je nog wel met de sleutel moeten doen, maar het starten kan sleutelloos.

Digitaal feestje

Binnenin de 308 wordt het al wel iets lastiger om de instapper te onderscheiden van de rest. Analoge klokken behoren namelijk definitief tot het verleden. Peugeot levert de digitale i-Cockpit standaard mee en ook het 10-inch touchscreen op de middenconsole is altijd aanwezig. Onder dat touchscreen zit een rij digitale en fysieke knoppen, waar onder meer de bediening voor de climate control zit. Bij het touchscreen zijn Bluetooth-connectiviteit, Apple CarPlay en Android Auto inbegrepen. Voor geïntegreerde navigatie moet je € 500 bijbetalen. Je smartphone kun je draadloos of via één van de twee usb-c aansluitingen opladen.

De stoelen van de 308 zijn bekleed met zwart stof dat qua motief enigszins doet denken aan een pak met een krijtstreep. De sierlijsten in de deuren zijn uitgevoerd in een carbonlook en op de middenconsole en bovenin het dashboard leukt Peugeot het interieur op met zilverkleurige sierstrips. Voor het interieur zijn niet heel veel keuzes mogelijk, maar er valt wel iets te kiezen. Vink je het Comfort Business Pack 1 aan voor € 600, dan zijn de stoelen bekleed in een combinatie van stof en kunstleer met groene stiksels. In dat geval zijn de voorstoelen meteen verwarmd, krijgt de bestuurder een comfortstoel en komt er een skiluik met middenarmsteun in de achterbank. Liever de verwarmbare voorstoelen bestellen als losse optie? Dan ben je € 200 kwijt.

Op het gebied van veiligheidssystemen heeft de 308 standaard Lane Keeping Assist, Video-Autonomous Emergency Braking, Driver Attention Alert, Traffic Sign Recognition en cruisecontrol aan boord. Optioneel is het Pack Nav Safety leverbaar voor € 700. In dat geval krijg je naast het eerder aangestipte navigatiesysteem ook het Pack Safety Plus. Het enige verschil met de standaard veiligheidssystemen lijkt daarbij te zijn dat het noodremsysteem werkt met radar in plaats van video. Voor adaptieve cruisecontrol moet je minimaal bij de Allure zijn, dan is het 'Pack Drive Assist' optioneel voor € 550. Al met al zit de 308 in zijn basisuitvoering redelijk goed in zijn spullen en kun je ook wat opties aanvinken, maar voor bepaalde attributen zul je toch echt bij de € 4.700 duurdere Allure moeten aankloppen.