Perodua Bezza onder het mes

Vandaag gluren we weer over de grens om te zien wat aldaar te koop is. We komen uit in Maleisië, het land waar het in Europa nauwelijks bekende Perodua de gefacelifte Bezza heeft gepresenteerd. Dat behoeft uitleg!

Hoewel Perodua in ons deel van de wereld een nagenoeg compleet onbekende naam is, is het zomaar even met afstand de grootste autofabrikant van Maleisië. Het merk verkocht er vorig jaar een kleine 250.000 auto's terwijl Proton met een kleine 100.000 stuks op plek twee volgt. Het modelaanbod van Perodua bestaat momenteel uit vijf auto's waarbij de Axia het instapmodel is, gevolgd door de Bezza die in dit artikel de hoofdrol speelt.

De Bezza is een 4,15 meter lang sedannetje dat zijn technische basis deelt met de hierboven genoemde Axia en dat betekent dat er net als bij die hatchback techniek van Daihatsu onder het koetsje schuilgaat, de Axia is immers een Daihatsu Ayla. De medio 2016 op de markt gebrachte Bezza is inmiddels een aantal jaar op de markt en wordt nu op de snijtafel gelegd, een handeling die de auto een fors frisser voorkomen geeft. De Bezza krijgt een vernieuwde snuit waar niet alleen nieuwe koplampen het beeld bepalen, maar waar ook een sportiever vormgegeven voorbumper met grote nep-koelopeningen voor grote verschillen met het origineel (foto 15, 16 en 17) zorgen. Ook aan de achterzijde draagt de Bezza een bumper die het voorkomen van de auto net even een tandje ruiger moet maken. De sideskirts waarin zwarte accenten zijn verwerkt, zijn standaard. Perodua geeft de Bezza vanbinnen onder meer een startknop en het bedrijf breidt de standaarduitrusting uit met onder meer Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Front Departure Alert en voetgangersdetectie. Aan de motorenlijst verandert niets en dat betekent dat er wederom gekozen kan worden voor een 67 pk sterke 1.0 met drie pitten en voor een 91 pk sterke 1.3 viercilinder.

De vanafprijs van de Bezza ligt omgerekend op € 7.650. De sleutels van de meest kostbare Bezza worden voor € 11.060 in je handen gedrukt. Sinds 2016 heeft Perodua net geen 185.000 Bezzas aan de man weten te brengen. In Maleisië neemt de auto het op tegen compacte sedannetjes als de Toyota Vios.