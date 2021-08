Patentschets: komt Mazda RX-sportauto toch?

Mazda heeft in Japan een patent aangevraagd op een even ingenieus als ingewikkeld stuk achterwielophanging. Het technische verhaal wordt alleen op woordniveau helderder van een behandeling met Google Translate, dus wie de details wil weten kan hier wat uren spenderen. Waar het ons vooral om gaat, is de bijbehorende schets.

Die schets, vaardig boven tafel getoverd door Motor1, toont een auto van schuin onder, bezien vanaf de achterzijde. Het gaat Mazda natuurlijk om de onderstelcomponenten, maar het gaat óns om het zichtbare deel van de carrosserie. Dat is namelijk overduidelijk een sportieve coupé, waarschijnlijk zelfs een rasechte sportwagen. Het lijkt zelfs één op één te gaan om de koets van de RX-Vision, de in 2015 verschenen voorbode van een nieuwe RX-sportauto die uiteindelijk niet kwam.

Of deze schets betekent dat de auto toch wél in productie gaat, is niet met zekerheid te zeggen. Toch zijn daar wel meer aanwijzingen voor dan alleen de schets, want die schets wordt in het begeleidend schrijven ook nog toegelicht. Letterlijk vertaald vanuit het Japans: “Het voertuig van de onderhavige uitvoeringsvorm neemt een zogenaamde ruimteframestructuur aan waarin een veelvoud van geëxtrudeerde aluminiumlegeringframes is verbonden om een ​​voertuigcarrosserieskelet te vormen, en neemt ook een centrale pijlerloze structuur met twee zijdeuren aan. Het is een sportwagen.”

Wij kunnen er ook geen chocola van maken, maar de laatste vier woorden zijn helder. Ook het ‘pijlerloze structuur met twee zijdeuren’ is interessant. ‘Pillarless’ staat traditioneel voor coupés (en sedans) zonder B-stijl, zoals Mercedes-Benz die zelfs nu nog heeft. In het geval van de Mazda zien we wel een B-stijl, dus vermoedelijk bedoelt Mazda dat die stijl geen structurele rol heeft. Interessant is ook de zichtbare insnede in het dak, ter hoogte van die B-stijl. Dat doet voorzichtig vermoeden dat er aan dat dak iets geopend kan worden, al wordt die hoop weer getemperd door het feit dat zo'n zelfde naad niet zichtbaar is aan de bovenzijde van de A-stijl.

Als deze sportauto daadwerkelijk in productie gaat, wordt het een auto in de beroemde RX-reeks van Mazda. Die naam bestaat al sinds de RX-3 van de vroege jaren ’70. De echte sportautoreeks begon in 1978 met de eerste RX-7 en eindigde – voorlopig- in 2012 met de eigenwijze RX-8. Een vervolg zou een zeer verfrissende stap zijn van het toch al zo eigenwijze Mazda, want de focus van de markt ligt momenteel niet bepaald op tweedeurs sportievelingen.