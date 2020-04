Particulieren meest merktrouw aan Mazda, Toyota en Volvo

In Nederland houdt gemiddeld 68 procent van de kopers van een nieuwe auto vast aan het merk waarin ze daarvoor rijdt. Bestuurders van een Mazda spannen de kroon: 83 procent van de particuliere klanten in 2019 reed al in een auto van dat merk.

Dat meldt Automotive Management op basis van cijfers die onderzoeksbureau EDM opsnorde. Dat bureau heeft het zogenoemde Branswitchmodel onder zijn hoede waarbij eigen data met die van het RDW gecombineerd wordt. In 2019 blijkt de merkloyaliteit van Mazda-rijders het grootste van alle automerken. Maar liefst 83 procent van de kopers van een nieuwe Mazda had al een auto van datzelfde merk voor de deur staan. In vergelijking met een jaar eerder stijgt dit percentage met 7 procent. Toyota belandt op de tweede plaats met een klantenbestand waarbij 80 procent vasthoudt aan het merk. Wel is het in vergelijking met een jaar eerder de grootste stijger van allemaal, want in 2018 ging het nog om 71 procent van de kopers. Volvo sluit de top-3 af met een percentage van 78 procent van de particuliere klanten die al Volvo reed.

Een andere grote stijger blijkt Mercedes-Benz, die zijn percentage met 7 procent omhoog ziet gaan. Toch moet het Duitse premiummerk met een totaal van 68 procent het met een achtste plek doen. Bij Opel, Renault en Citroën kloppen meer nieuwe klanten aan, want bij die merken daalt het aantal klanten wat hiervoor ook een auto van datzelfde merk reed. Opel noteert de grootste daling met 6 procent.

Ook is er gekeken naar welk merk particulieren eventueel overstappen. Mensen die eerst een BMW rijden, stappen het vaakst over op een Volvo. Citroën-rijders blijven in de Franse hoek en kopen in de meeste gevallen een nieuwe Renault, datzelfde geldt voor bestuurders die eerst een Ford rijden. Ook bij mensen die eerst een Nissan, Opel of Peugeot rijden is de kans groot dat zij daarna een Renault kopen. Iedereen die juist klaar is met zijn Renault, brengt een bezoekje aan een dealer van Kia. Mensen met een Volkswagen willen het vervolg klaarblijkelijk iets meer sportiviteit, want in de meeste gevallen stappen die over naar een Seat.