Panhard 17 (1959) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De eigenaar of eigenares van deze Panhard 17 is er na 38 (!) jaar vast wel aan gewend dat de auto de nodige aandacht trekt. In deze rubriek is hij echter nog niet voorbijgekomen en het is om verschillende redenen hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Er is weliswaar krap vijf jaar geleden al eens een Panhard 17 op het erepodium gezet in 'In het Wild', maar dat was een exemplaar uit 1964. Niets ten nadele van dat knappe exemplaar, alleen deze oranje-achtige 17 uit 1959 is nog net even wat specialer.

Om te beginnen omdat het er een is uit het eerste bouwjaar van de 17, die ook wel PL17 werd genoemd. De 17 was de opvolger van de betrekkelijk succesvolle en al net zo opvallend gelijnde Dyna Z. In de tweede plaats is het een bijzondere omdat het gaat om een exemplaar dat in 1983 naar Nederland werd gehaald en sindsdien nooit meer weggedaan is door diegene. Dat is nog eens echte liefde!

De importactie zorgde er overigens ook voor dat er iets bijzonders aan de hand is met het kenteken. De Panhard heeft namelijk gele kentekenplaten, terwijl hij wel gerechtigd is om blauwe oldtimerplaten te dragen. Het gegeven dat hij pas na de invoering van de gele platen in Nederland kwam, verandert daar niets aan. Kennelijk heeft de eigenaar er echter nooit voor gekozen om een klassiek kenteken op de Panhard te zetten en het zou ons niet verbazen als het de enige Panhard 17 in Nederland is die ze niet heeft. Wat dan wél weer lekker 'ouderwets' is, is dat het (in ieder geval aan de voorkant) gaat om een pre-GAIK-exemplaar. Zo'n oude gele plaat zonder het blauwe EU-vlak erop. Waarschijnlijk nog het origineel uit 1983. Gezien de bijzondere voorbumper van de Panhard die het blauwe vlak anders toch den dele zou verbergen, is dit een elegantere optie, zij het er een die ergens in een grijs gebied van de wetgeving thuis lijkt te horen.

AutoWeek-forummer CitroenAZU spotte de Panhard - als we het goed zien - op de snelweg. Hij wordt dus nog goed gebruikt, al zal het op hogere snelheid dankzij de luchtgekoelde 851 cc tweepitter ongetwijfeld gezellig rumoerig zijn aan boord. Het leverde hoe dan ook een leuke foto op!