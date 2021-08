Ford Sierra (1990) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Een auto hoeft echt niet een gewilde klassieker of een van jongs af aan al zeldzame sportauto te zijn om een plekje in deze rubriek te bemachtigen. Dat bewijst deze Ford Sierra uit 1990 wel, waarvan we vinden dat-ie absoluut even in de spotlights mag komen staan. Bedenk maar eens hoe vaak je nog een Sierra ziet en je begrijpt vast waarom. Zelfs zo'n betrekkelijk 'laat' exemplaar als deze; ooit struikelde je erover en nu is het even een tweede blik waard. Dat vond AutoWeek-forummer Ginkelvanmichiel ook, die deze twee foto's deelde op ons forum.

Deze Sierra is er één zoals je hem in de jaren 90 heel vaak zag, in het (blauw)grijs met rode biesjes in de zwarte bumpers. Hij lijkt er ook nog eens bij te staan alsof je spontaan in de jaren 90 bent beland, compleet met heerlijke details als de witte NL-sticker en een originele sticker van de Ford-dealer op de achterklep. Het is net niet te zien, maar het zou ons niet verbazen als er ook op de trekhaakdop een Ford-logo staat. Kortom: dit is een Sierra die vanaf het moment dat hij de showroom verliet in 1990 keurig in zijn oorspronkelijke staat bewaard is gebleven. Dat terwijl het slechts een CL is, de instapuitvoering, alleen dan wel van de 2.0. Extra leuk dat uitgerekend zo'n behoorlijk basic Sierra er nog is, toch? Overigens wisselde deze enkele maanden geleden nog van eigenaar, waarbij er gelijk een gloednieuwe apk op kwam. Op naar meer jaren als rijdende tijdscapsule!

Zelf een unieke auto tegengekomen? Plaats de foto's in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum en wie weet zie jij jouw gespotte auto terug op de site!