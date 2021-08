Wanneer krijgt een auto donkerblauwe kentekenplaten?

Veel klassieke auto's hebben donkerblauwe kentekenplaten, ook wel bekend als historische kentekenplaten. Er zijn inmiddels echter ook klassiekers die gele kentekenplaten hebben, want of het toegestaan is hangt niet af van of een auto een klassieker is. Hoe zit het ook alweer?

Tegenwoordig wordt een auto als een klassieke auto of oldtimer bestempeld als deze 40 jaar of ouder is. Tot en met 2013 lag die grens nog op 25 jaar. Veel klassiekers hebben donkerblauwe kentekenplaten, maar er zijn steeds meer oldtimers die gewoon gele platen hebben en simpelweg geen donkerblauwe platen mogen voeren. Of dat is toegestaan heeft namelijk te maken met de datum waarop een auto voor het eerst geregistreerd werd. Alleen auto's van vóór 1978 mogen namelijk dergelijke historische kentekenplaten hebben.

Die harde grens is ingesteld vanuit een logisch historisch perspectief. In Nederland waren kentekenplaten namelijk tot 1976 donkerblauw van kleur en in 1976 en 1977 lichterblauw. Op 1 januari 1978 werd in Nederland de gele kentekenplaat geïntroduceerd. Zodoende kunnen auto's uit 1978 en daarna dus nooit (legaal) oorspronkelijk met blauwe platen rond hebben gereden.

Wel is het mogelijk dat een auto vroeger blauwe kentekenplaten had en daarna gele heeft gekregen. Dat kan bijvoorbeeld bij import gebeurd zijn, of bij het opnieuw registreren van een auto. Het is mogelijk om voor die auto's opnieuw een donkerblauwe plaat aan te vragen, mits de auto dus vóór 1978 voor het eerst op de weg is toegelaten. Dat geldt ook voor oldtimers die uit het buitenland worden geïmporteerd.

Letter-cijfercombinatie

De historische kentekens hebben altijd vier cijfers en twee letters. Stel je hebt een oldtimer met gele platen met een dergelijke lettercombinatie (waarschijnlijk dus ook het oorspronkelijke kenteken van de auto), dan kun je exact dat kenteken ook voeren met donkerblauwe platen. Heb je een oldtimer met een nieuwer kenteken die je donkerblauwe platen wil geven, dan vervalt het bestaande kenteken en krijg je platen met daarop een ander kenteken met twee letters en vier cijfers.

Het is ook mogelijk om het oorspronkelijke kenteken van een oldtimer terug te krijgen als er in de tussentijd een nieuwer kenteken op is gekomen. Dan moet de auto in de basis nog wel hetzelfde zijn als oorspronkelijk, dus mag het bijvoorbeeld nu op papier geen bestelauto zijn terwijl het oorspronkelijk een personenauto was. Aan de hand van de papieren dien je uiteraard ook aan te kunnen tonen wat het originele kenteken was en dan is dat te verkrijgen op de donkerblauwe platen.

Illegale platen

De kans is aardig groot dat je wel eens een oldtimer treft met blauwe kentekenplaten die eigenlijk niet zijn toegestaan. Denk daarbij aan oldtimers met een te nieuw kenteken op donkerblauwe platen, zoals bijvoorbeeld eentje met vier letters en twee cijfers of zelfs een nog nieuwere combinatie met een groep van drie letters. Dat zijn dan ook officieus uitgegeven platen zonder het officiële keurmerk erop en die willen ook nog wel eens het verkeerde lettertype hebben. Helemaal bijzonder wordt het als je een auto ziet die duidelijk van 1978 of later is en toch historische kentekenplaten heeft. Dan is direct te spotten dat er regeltjes overtreden worden.

Over het algemeen knijpt de politie vaak wel een oogje toe als je met een oldtimer rijdt die officieuze donkerblauwe platen heeft, met bijvoorbeeld een te nieuw kenteken erop. Als je met een auto van 1978 of nieuwer rijdt met donkerblauwe platen, kom je mogelijk wat eerder in de problemen. Daarbij valt het uiteraard eerder op als je bijvoorbeeld met een duidelijke jaren 80-auto rijdt met historische kentekenplaten erop. Je kunt dan een bekeuring krijgen voor 'ondeugdelijke kentekenplaten', à €150. Dan wordt je waarschijnlijk ook naar de RDW verwezen om de juiste platen op de auto te zetten.