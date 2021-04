Paas-top-10: gele auto’s!

De sneeuw komt nu wellicht horizontaal voorbij je zolderraam gevlogen, maar het is toch echt Pasen. Daarom komen we met een overzicht van tien auto’s die je nu kunt bestellen in de zonnigste kleur die je kunt bedenken: geel! In sommige gevallen kost dat zelfs geen cent extra…

De ‘paaskleur’ geel is per definitie een zeer gewaagde keuze op een auto. Waar je met rood, blauw of groen altijd nog voor een wat meer gedekte, donkere variant kunt kiezen, is geel eigenlijk altijd heel erg ‘in your face’.

Dat gele auto’s vrij zeldzaam zijn, is dan ook logisch. Net als veel andere felle tinten zien we geel eigenlijk vooral op hele goedkope stadsauto’s of zeer prijzige exoten. In middengebied, bestaande uit zakelijk verantwoorde hatchbacks, stationwagens en SUV’s, is geel een zeer gewaagde keuze.

In opkomst

Toch lijkt de kleur weer wat in opkomst. Steeds meer fabrikanten kiezen er zelfs voor om een nieuwe auto in het geel te presenteren, zoals Volkswagen met de ID4 en Kia met de XCeed. Ook zijn er merken die voor geel geen meerprijs vragen, alsof ze er alles aan willen doen om zoveel mogelijk gele auto’s te slijten.

Het bekendste recente voorbeeld is zonder twijfel de Peugeot 208, die zonder één cent bij te betalen in prachtig ‘Jaune Faro’ wordt afgeleverd. Bij Mercedes kost ‘Zonnegeel’ (lekker Nederlands, trouwens) wel wat extra, maar is €254 op de prijs van een A-klasse of CLA toch te verwaarlozen.

Held

Het onderstaande lijstje is geen ranglijst, maar een willekeurig overzicht van tien auto’s die in het geel worden geleverd en in veel gevallen ook relatief vaak in het geel worden verkocht. De prijzigste gele lakkleur van de lijst is die van Audi, dat een A6 of A7 tegen bijbetaling van dik 4.000 euro in Citroengeel aflevert. Dat betalen om je strenge, zakelijke sedan of stationwagen in het knettergeel te laten uitvoeren, is voor ons een regelrechte heldendaad.

Model Kleur Meerprijs 1. Peugeot 208 Jaune Faro € 0,00 2. Mercedes A/CLA Zonnegeel € 254,00 3. Audi A6/A7 Citroengeel € 4.060,76 4. Volkswagen ID4 Honey Yellow € 802,00 5. Kia Xceed Quantum Yellow € 795,00 6. Renault Twingo Jaune Mango € 195,00 7. Toyota Supra Lightning Yellow € 0,00 8. Lexus LC500(h) Flare Yellow € 1.395,00 9. Suzuki Vitara Solar Yellow € 799,00 10. BMW M3/M4 Sao Paulo Gelb € 1.294,70

Veiligheidshesje

Iets minder heldhaftig is het om een BMW M3 of M4 in ‘Sao Paulo Gelb’ uit te laten voeren. Zo’n pure sportieveling is van zichzelf immers al behoorlijk opvallend, maar voor €1.295 krijg je dan wel een knaltint waar zelfs het veiligheidshesje in je kofferbak jaloers op is.

Helemaal onderin de markt is de Renault Twingo een opvallende gele aanbieding. Voor slechts €195 spuit Renault z’n kleinste in ‘Jaune Mango’ en dat staat ‘m wat ons betreft uitstekend.

Ben je wel in de markt voor een knalkleur, maar niet voor geel? Geen nood: eerder verscheen een soortgelijk overzicht voor de kleur oranje.