Overzicht: (bijna) alle luxemerken doen het extreem goed

De auto-industrie is de afgelopen 2,5 jaar geteisterd door de pandemie, de oorlog in Oekraïne, chiptekorten en stijgende productiekosten: allemaal factoren die iedereen raken. Of althans; dat zou je denken. De luxemerken weten de uitdagingen over het algemeen echter behoorlijk goed het hoofd te bieden. Sommige vestigen zelfs nieuwe verkooprecords. Een overzicht.

We beginnen met de actueelste cijfers: Bentley, Ferrari én Aston Martin grijpen alle drie vandaag aan om hun resultaten over Q3 2022 te publiceren. Bij zowel Bentley als Ferrari bevatten die bijzonder goed nieuws. Beide merken zijn bezig met een recordjaar, terwijl beide in 2021 ook al records vestigden. Bentley maakte in de eerste negen maanden van dit jaar zelfs ruim twee keer meer winst dan het merk vorig jaar deed, waarin het dus ook een recordaantal auto's verkocht.

Dit jaar zitten de verkoopaantallen van Bentley wéér dik in de plus. Het merk verkocht over heel vorig jaar 14.659 auto's, waarvan 10.934 in de eerste negen maanden. In januari tot en met september van dit jaar verkocht het merk er al 11.316. En dan moeten de leveringen van de Bentayga EWB nog op gang komen. Die is momenteel goed voor 40 procent van de Bentayga-bestellingen. De SUV an sich tekent op zijn beurt weer voor 41 procent van de Bentley-verkopen. De Continental voor 32, de Flying Spur voor de overige 27. Vooral in zijn thuisland doet het merk goede zaken en verkoopt het dit jaar 25 procent meer auto's dan vorig jaar.

Bij landgenoot Aston Martin ziet het er allemaal een stuk minder rooskleurig uit. Het merk ondervindt veel problemen door het chiptekort en heeft ook te kampen met een tegenvallende vraag naar zijn producten. De Britten draaien al langere tijd geen winst, maar verlies - in Q3 van dit jaar zelfs twee keer meer verlies dan in Q3 van vorig jaar. Die wetenschap deed het aandeel vandaag met 12 procent in waarde dalen, de donkere luchten die boven Aston Martin hangen zijn vooralsnog niet geklaard.

Ferrari spant de kroon

Bij Ferrari staat het er heel anders voor. Ook diens aandelenkoers zakte vandaag iets, al heeft dat andere redenen. De resultaten zijn namelijk positief en ook Ferrari is bezig met een recordjaar, terwijl 2021 ook een recordjaar was. Een mogelijke verklaring voor het iets verzachten van zijn beurswaarde, is dat de resultaten niet zó positief zijn als sommigen allicht verwachtten. Volgens een door persbureau Reuters aangehaalde analist was het pas echt verrassend geweest als Ferrari zijn verwachtingen voor 2022 níét omhoog had bijgesteld.

Om een beeld te schetsen: Bentley scoort dit jaar met een winstmarge van 23,1 procent een record. Nooit eerder in zijn 103-jarige bestaan noteerde het merk zo'n hoog rendement. Ferrari vertelt vandaag ondertussen doodleuk dat het over heel dit jaar een winstmarge van 35 procent verwacht. Eerder hoopten ze zelfs op méér dan 35 procent, maar dat doen ze nu niet meer - en het aandeel zakt een beetje. Oorzaken voor de iets lagere winst dan verwacht zijn de hoge ontwikkelings- en productiekosten die het merk momenteel betaalt. Voor de totale winst hoeft het merk zich geen zorgen te maken, want de verkoopaantallen liegen er niet om. In recordjaar 2021 verkocht het merk in de eerste negen maanden 8.206 auto's. Dezelfde periode dit jaar was goed voor 9.894 exemplaren: plus 21 procent (!).

Ook Lamborghini stiert door

Dan de rest van de luxemerken. Porsches resultaten waren al binnen. Het merk doet prima zaken, het gaat niet zó goed als Ferrari of Bentley, maar het noteert kleine plussen in de verkoopaantallen en grote plussen qua winst. Lamborghini's meest recente resultaten zijn nog niet binnen, maar het merk gaat als een speer en heeft al een tijdje te maken met overgelopen orderboeken. Halverwege dit jaar waren ze op koers voor een record en niks duidt erop dat dat na negen 2022-maanden niet meer zo zou zijn. Daarbij presenteerde het merk onlangs de opgefriste Urus S en de Performante-uitvoering daarvan, die de verkopen hoogstwaarschijnlijk verder zullen opdrijven.

Tot slot hebben we nog McLaren en Rolls-Royce, waarvan laatstgenoemde morgen met zijn Q3-resultaten zal komen. Voor het merk met de Spirit of Ecstasy gold 2021 in ieder geval ook als recordjaar, en tegenvallende resultaten liggen niet per se in de lijn der verwachting. We verwachten morgen dus niks geks.

Bij McLaren was succes de afgelopen jaren minder vanzelfsprekend. De Artura, het eerste geheel nieuwe moderne model van het merk, kent een moeizame start en was bij zijn introductie eigenlijk nog niet helemáál af. Wat dat met de cijfers doet, is nog even afwachten. McLaren komt later deze maand met zijn resultaten naar buiten. De klanten weten het merk in ieder geval nog wel te vinden, want de orderboeken zijn nagenoeg vol. Bij het daadwerkelijk produceren van de auto's ondervindt McLaren wel problemen: de totale afzet werd voor dit jaar al naar beneden bijgesteld omwille van de chiptekorten. Toch: in 2021 draaide het merk winst, waar het in 2020 nog flinke verliezen noteerde. Na Q2 van dit jaar was het merk overwegend positief, dus we zijn benieuwd naar de resultaten aan het einde van het jaar. Het is daarvoor voor McLaren te hopen dat de Artura-uitleveringen dan goed en wel op stoom zijn.