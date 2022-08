Lamborghini Urus Performante: 666 pk en minder kilo's

De Lamborghini Urus is inmiddels ruim vier jaar oud en dus achten de heren en dames in Sant'Agata Bolognese de tijd rijp voor een extra heftigere variant. Dit is de Lamborghini Urus Performante.

De Lamborghini Urus was tot op heden slechts in één smaak te krijgen. Altijd had Lamborghini's veel sportievere broertje van auto's als de Bentley Bentayga, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg en Audi Q8 een 4.0 liter grote biturbo V8. Die achtcilinder was altijd 650 pk sterk. Nu de Urus zich ongeveer halverwege zijn beoogde levensloop bevindt, geeft Lamborghini de SUV de Performante-behandeling.

De Lamborghini Urus Performante heeft dezelfde 4.0 biturbo V8 als de reeds bekende versie, al stampt die machine er in de Performante 666 pk en 850 Nm uit. Slechts 16 pk meer dus, maar daar komt bij dat de Urus Performante 47 kilo lichter is dan de reguliere versies. De Urus Performante is derhalve in staat om in 3,3 seconden naar een snelheid van 100 km/h te jagen. De reguliere Urus heeft 0,3 tellen langer voor die sprint nodig. De topsnelheid ligt op 306 km/h.

Lamborghini heeft de Urus lichter kunnen maken door onder meer de overigens ook nieuw ontworpen motorkap met koelopeningen uit koolstofvezel te vervaardigen. Daarnaast zijn delen van de achterbumper uit het lichtgewicht goedje opgetrokken. Optioneel is ook een koolstofvezel dak beschikbaar. Lamborghini geeft de Urus Performance afwijkende bumpers en een nieuwe achterspoiler. Volgens de Italianen levert die nieuw ontworpen achterspoiler de Urus Performance al 30 procent meer neerwaartse druk op dan de reguliere Urus. Het nieuwe spoilerwerk maakt de Urus Performante in de lengte 2,5 centimeter langer. Lamborghini legt de Performante verder 2 centimeter dichter dichten het asfalt, vergroot de spoorbreedtes met 1,6 centimeter en zet de auto op 22- of 23-inch groot lichtgewicht wielen met speciale Pirelli-banden. Onder de auto hangt een lichtgewicht titanium uitlaatsysteem van Akrapovič.

Meer wijzigingen? Zeker. Zo reageert de meesturende achteras directer en ook de stuurinrichting is aangepast. Lamborghini past verder de rijmodi van de Urus aan en voegt er zelfs een nieuwe Rally-modus aan toe. Leuk weetje: in China is de Urus Performante met 640 pk minder krachtig. 'Om homologatieredenen', aldus Lamborghini. De Urus is overigens een regelrechte verkoopknaller voor Lamborghini gebleken. Er zijn in zo'n 4 jaar 20.000 stuks van verkocht.