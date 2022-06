Overheid daagt burgers uit: 'Laat brandstofauto staan tot 1 juli'

De benzineprijs bereikt een nieuw record en het lijkt erop dat de stijging nog wel even doorzet. Om het enigszins betaalbaar te houden, kun je eventueel naar Duitsland gaan om daar tanken. Milieu Centraal heeft een ander voorstel: laat de auto gewoon een paar weken staan. Dat is volgens het kenniscentrum niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor je CO2-uitstoot. Volgens Milieu Centraal kun je namelijk prima autoritjes vervangen door fietsritten of door met het OV te gaan.

De 'challenge' loopt van 6 juni tot 1 juli, vier weken dus. Milieu Centraal adviseert om voor korte ritjes, bijvoorbeeld binnen je dorp of stad, gewoon de fiets te pakken. "Wist je bijvoorbeeld dat voor de helft van alle ritjes tot 7,5 kilometer de auto wordt gepakt? Zonde toch! Dat kan prima op de fiets," aldus het kenniscentrum. Voor wat langere ritten kan een elektrische fiets of speedpedelec een optie zijn. De echt lange ritten kun je dan met de trein maken. Milieu Centraal berekent dat je bijvoorbeeld tussen Utrecht en Amsterdam met de rein sneller bent én per maand minder kwijt bent. Als prettige bijkomstigheid stoot je ook nog eens geen CO2 uit.

Maar goed, niet iedereen heeft natuurlijk de luxe om met het OV met een snelle verbinding van A naar B te reizen. Het ligt er maar net aan waar je woont (en werkt) of het OV een serieus alternatief is voor de auto. Bovendien is het er risico op vertragingen, files zijn vaak wat beter in te calculeren.

Volgens Milieu Centraal kun je door een maand de auto te laten staan en al die kilometers met de (elektrische) fiets en het OV af te leggen al snel zo'n €150 per maand besparen. Dan gaat men uit van iemand die 12.000 km per jaar rijdt met een middelgrote benzineauto van 4 tot 8 jaar oud. De treinreizen die in de berekening meegenomen zijn, vinden voor de helft in de spits en de helft buiten de spits plaats en men heeft al een NS Dal Voordeel-abonnement waar de kosten van zijn meegerekend.

Wat vind jij? Het proberen waard, of peins je er niet over om de auto te laten staan?