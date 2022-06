Pomphouders zien veel automobilisten naar Duitsland trekken

De accijnsverlaging in Duitsland is een feit en dat merken pomphouders in de buurt van de grens al direct. Het is rustig bij tankstations aan de Nederlandse kant. In Duitsland is juist sprake van grote drukte door brandstoftoeristen.

In Duitsland ging woensdag een verlaging van de belastingen in van 35 cent per liter benzine en 17 cent per liter diesel. Het kan Nederlanders een prijsvoordeel van wel 50 cent per liter opleveren bij benzine. Dat heeft direct effect op het gedrag van Nederlandse automobilisten, merken pomphouders. Automobilisten steken massaal de grens naar Duitsland over om daar te gaan tanken. Dat meldt voorzitter Ewout Klok van Belangenvereniging Tankstations (BETA). "Het is niet best vanmorgen. We merken dat mensen daar op hebben zitten wachten en hun tank hebben leeg gereden."

Bij zijn eigen tankstation in Hoogeveen valt het nog mee. "We zitten net te ver van de grens, schat ik". Tankstations die minder dan 30 kilometer van de Duitse grens liggen hebben het echter rustig. Toch denkt Klok dat als de nieuwigheid er af is, veel automobilisten weer in Nederland gaan tanken. "Tanken is toch ook iets wat niet te onhandig moet zijn. Dat doe je het liefst dicht bij huis." Na enkele dagen tot een week is duidelijk hoe de situatie de komende tijd zal zijn, verwacht de BETA-voorman.

Drukte in Duitsland

Druk is het onder meer in Herzogenrath bij Kerkrade, Elmpt bij Roermond, Kaldenkirchen bij Tegelen/Venlo, en noordelijker in Kleef en bij Gronau (over de grens bij Enschede). De pomphoudster van het tankstation in Gronau heeft maar twee tellen om de telefoon op te pakken, laat ze weten. "Het is hier heel erg druk. Sinds 08.00 uur ben ik aan een stuk door aan het afrekenen", stelt ze.

Naar tankstations net over de grens bij Drenthe is het filerijden, meldt RTV Drenthe. Daar ontstonden lange rijen, met vooral Nederlandse nummerplaten. Bij een tankstation in Emlichheim, net onder Schoonebeek, is een pompbediende noodgedwongen verkeersregelaar geworden. "Dit is niet normaal, deze drukte. We hebben de politie er zelfs bij moeten halen, want we kunnen dit niet zelf in goede banen leiden", meldt de regionale omroep.

Een liter benzine E10 was in Duitsland vlak voor 07.00 uur te krijgen vanaf €1,85. Diesel kostte rond de €1,90. Het gaat om een momentopname, want in Duitsland worden de prijzen meermaals per dag bijgesteld. De prijzen verschillen per tankstation en kunnen van moment tot moment fluctueren. De prijs wordt centraal bepaald door de grote oliemaatschappijen. Per dag kan dat bij het tanken 10 tot 15 cent schelen, afhankelijk van het moment waarop je gaat tanken. Wie goedkoop uit wil zijn, kan kijken op een speciale website die de prijzen van moment tot moment aangeeft.

Regering aan zet

De Nederlandse pomphouders hopen dat de Nederlandse overheid hen tegemoetkomt met extra maatregelen. "Een extra accijnsverlaging is veel gedoe, maar een verlaging van de btw is snel door te voeren", denkt Klok. "Als die van 21 procent naar 9 procent gaat, dan scheelt dat al aanzienlijk." Nederland voerde per 1 april al een accijnsverlaging door, die tot het einde van dit jaar van kracht blijft. "Hij is tijdelijk, maar dat was het kwartje van Kok ook", verwijst Klok naar een accijnsverhoging uit de jaren negentig. "Dat is ook dertig jaar gebleven, dus wie weet kan dat met deze verlaging ook."