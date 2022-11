'Overgrote deel Europese accuproductie zal Aziatisch zijn'

Onder de noemer European Battery Alliance nam de EU zich in 2017 voor om de in 2030 benodigde accu's voor de energietransitie - en dus voor elektrische auto's - voor 90 procent in Europa te produceren. Het lijkt er echter op dat vooral fabrieken van Aziatische, veelal Chinese, bedrijven die accu's in Europa zullen produceren.

Door de omvang van de energietransitie is er wereldwijd heel veel meer accuproductiecapaciteit nodig. De EU ambieert dat 90 procent van de in Europa benodigde accu's ook daadwerkelijk hier wordt geproduceerd, om de afhankelijkheid van andere continenten te beperken. Daarom werd in 2017 de European Battery Alliance gesticht. Nu blijkt echter dat de Europese batterijproductie helemaal niet zo Europees is, schrijft persbureau Reuters op basis van verschillende bronnen. Want ook door Aziatische bedrijven in Europa geproduceerde accu's 'tellen mee' voor de 90 procent. Die accu's zijn momenteel al goed voor een aanzienlijk deel van de Europese productie, en dat aandeel lijkt alleen maar groter te worden.

De Aziatische accuproducenten hebben namelijk een flinke voorsprong op de Europese. Ze hebben meer know-how over de productie en zijn in veel mindere mate afhankelijk van externe investeerders om grote, efficiënte accufabrieken uit de grond te stampen. Voor voldoende capaciteit zijn die in Europa wel nodig, maar investeerders zijn huiverig om de concurrentie aan te gaan met de - onder meer - Chinese partijen. Eigenlijk is alleen het Zweedse Northvolt, dat inmiddels op grote schaal accucellen produceert, een succesvol Europees voorbeeld. Dat bedrijf sloot dan ook overeenkomsten met Volvo, Volkswagen en BMW, waardoor het de zekerheid van grote klanten heeft.

Maar: Volvo, Volkswagen en BMW hebben ook contracten met Aziatische partijen. En ze zijn niet de enige. Onder meer omwille van de ambitie van de EU, plannen die partijen de bouw van fabrieken in Europa. Ondertussen blijven Europese initiatiefnemers met lege handen achter, omdat zij niet de investeringen binnenhalen die nodig zijn om de grote Aziatische spelers het hoofd te bieden.

Voorspelde verdeling productie

Reuters voorspelt op basis van data van Benchmark Mineral Intelligence (BMI), een marktwatcher van de accu-industrie voor EV's, dat in 2031 zo'n 44 procent van de Europese accuproductie in handen zal zijn van Aziatische bedrijven, 43 procent in handen van Europese bedrijven en 13 procent in handen van het Amerikaanse Tesla. Die voorspelling gaat ervanuit dat de geplande Europese projecten slagen. Een data-analist van BMI geeft echter weer dat het goed mogelijk is dat het Aziatische aandeel groter zal uitvallen. Hij voorspelt dat het overgrote deel van de Europese productie in Aziatische handen zal zijn, omdat een deel van de momenteel geplande Europese projecten niet van de grond komt.

De European Battery Alliance is op de hoogte van de ontwikkelingen en benadrukt het belang van eigen kennis over accuproductie, maar ziet ook dat Northvolt tot dusver de enige gevorderde speler is. Wel zijn er andere veelbelovende initiatieven in onder meer Italië en Engeland, maar ook die hebben nog investeringen nodig om grootschalige productie te kunnen realiseren. De op dit moment geplande Europese productiecapaciteit van Europese bedrijven in 2031 is nog niet half zo groot als de benodigde productiecapaciteit. Dat past in het plaatje dat volgt uit de wereldwijde voorspelling op basis van BMI-gegevens: de verwachting is dat tweederde van de wereldwijde accuproductie in 2031 in Chinese handen zal zijn.