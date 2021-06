'Overcapaciteit dreigt voor Europese accufabrieken'

Uit onderzoek van T&E blijkt dat in Europa 38 accufabrieken komen te staan met een totale investeringswaarde van bijna €40 miljard. Gezamenlijk moeten die fabrieken uiteindelijk goed gaan zijn voor een productiecapaciteit van meer 1.000 gWh per jaar in 2030. Volgens T&E stijgt de vraag naar accu's onder de huidige regelgeving naar 485 gWh in datzelfde jaar, ruim minder dan de helft van de productiecapaciteit. T&E meent dat de accu-industrie succesvol reageert op de ambities van elektrische mobiliteit in Europa, maar het uitblijven van strengere regels zal ertoe leiden dat de benodigde vraag naar accu's om de investeringen te ondersteunen niet aanwezig gaat zijn. Een kwestie van de kip of het ei, die de groei uiteindelijk vertraagt.

De lobbygroep pleit dan ook voor een strengere Euro 7-norm in 2025 en een aanvullende bindende doelstelling voor 2027. In 2035 willen de milieuactivisten dat de verkoop van brandstofauto's volledig aan banden wordt gelegd. Hierbij plaatste onder meer het Verband der Automobilindustrie, een belangenbehartiger van de Duitse auto-industrie, een kanttekening. Strikte normen zijn volgens autofabrikanten noodzakelijk, maar er moet ook gekeken worden naar de technische haalbaarheid ervan. Bovendien kan het zo zijn dat auto's te duur worden door de strengere maatregelen, waardoor mensen langer in hun oude auto's door blijven rijden. Dat zou niet alleen slecht zijn voor de uitstootcijfers, maar ook voor de omzet van de autofabrikanten.

Volgende maand komt de Europese Commissie met een voorstel voor de Euro 7-norm.