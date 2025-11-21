Over en uit met draaibare schermen in BYD’s

Gadgetfreaks die op het punt staan een BYD aan te schaffen, moeten we helaas teleurstellen. Het merk stopt met het leveren van draaibare schermen. De BYD Seal 6 DM-i is het eerste model dat de feature ontbeert.

BYD leverde de 10,1 tot 15,6 inch metende draaibare schermen in al zijn modellen omdat dat volgens het merk het gebruiksgemak verhoogt. In de staande stand is de navigatie beter zichtbaar, zegt BYD, terwijl het hoofdmenu juist weer in liggende stand het best te zien zou zijn. Maar omdat BYD gebruikmaakt van apps van derden zoals Apple Carplay, die alleen maar in liggende stand te gebruiken zijn, is het nu over en uit voor het met één druk op de knop draaibare scherm. De Nederlandse importeur bevestigt dat tegenover AutoWeek na berichtgeving van het Britse Autocar.

De BYD Seal 6 DM-i en Atto 2 zijn de eerste modellen waarin straks een nieuw scherm zit, vergrendeld in liggende stand. De Atto 2 is nog wel gepresenteerd met een draaibaar scherm, maar dat gaat kennelijk binnenkort verdwijnen. Het nieuwe scherm gaat zijn weg vinden naar alle overige modellen, zegt BYD tegen AutoWeek. Het einde van de draaibare schermen wil niet zeggen dat BYD en zijn premiummerken dan alle gadgets links laten liggen. Integendeel, vergeleken daarmee zijn de kantelbare schermen kinderspel.