Ora 03 Cat: elektrisch met een vleugje Porsche

Great Wall brengt zijn eigenwijze merk Ora samen met het nuchterder ingestelde Wey naar Europa. De 03 Cat is een van de elektrische modellen die Europees asfalt onder de wielen krijgen. Vandaag kunnen we je die elektrische nieuwkomer in productietrim laten zien.

Tijdens de IAA van München, die in september plaatsvond, liet Great Wall zijn waren zien die het in Europa op de markt wil brengen. Wey gaat een stel geëlektrificeerde SUV's met namen als Coffee 01 en Coffee 02 in Europa voeren en het eigenwijze Ora komt met enkele EV's die een naam krijgen waarbij het woord 'Cat' vooraf wordt gegaan door een nummer. Uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie hebben we nieuwe afbeeldingen van de productieversie van een van die automobiele katachtigen gevonden: de 03 Cat.

De 03 Cat is de Europese variant van de auto die in thuisland China als Lightning Cat op de markt komt. De 03 Cat krijgt in Europa in ieder geval gezelschap van de 02 Cat, een kleine elektrische hatchback die in China als Haomao op de markt komt wat iets als 'Goede Kat' betekent. Net als de 02 Cat wordt de 03 Cat lekker eigenzinnig vormgegeven. Het is een liftback met klassieke designdetails, maar ook met designelementen waarvoor Ora zich mogelijk heeft laten inspireren bij de producten van een zeker merk uit Stuttgart. Dat Ora niet vies is van een beetje afkijken, blijkt wel uit de Punk Cat die het merk in China op de markt gaat brengen. Die elektrische hatchback vertoont namelijk best wat gelijkenissen met de aloude Volkswagen Kever.

Net als de Punk Cat en de 02 Cat krijgt de 03 Cat volledig elektrische aandrijflijnen. De 4,88 meter lange vierwielaangedreven 03 Cat die naar Europa komt, werd voorgesteld met een 82 kWh accupakket, goed voor zo'n 450 WLTP-kilometers. Uit de database waaruit we de nieuwe foto's van de 03 Cat hebben opgedoken, hebben we nieuwe informatie over de 03 Cat verkregen. Zo kunnen we melden dat de auto 1.930 tot 1.970 kilo weegt en dat de topsnelheid - in China - 170 km/h bedraagt. De 03 Cat krijgt in ieder geval twee samen 408 pk sterke elektromotoren, goed voor een 0-100-sprint in zo'n 3 tellen.

Wat vinden jullie van de 03 Cat van Ora? We zijn benieuwd naar jullie reacties!