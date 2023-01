Tesla Model Y, Model S én Ora Funky Cat veiligste in hun klasse

Euro NCAP blikt terug op de resultaten van de veiligheidstests van 2022 en roept per klasse een winnaar uit. Tesla valt tweemaal in de prijzen, maar ook twee eigenaardig geheten nieuwkomers van het Chinese Great Wall wisten klassewinaar te worden.

Ook in 2022 reed de Europese tak van de Global NCAP weer tientallen nieuwe of vernieuwde modellen tegen zijn muren aan bonken. Bij het beoordelen van de veiligheid van nieuwe modellen kijkt Euro NCAP naar de kopjes 'Veiligheid voor volwassen inzittenden', 'Veiligheid voor kinderen in de auto', 'Voetgangersveiligheid' en 'Assistentiesystemen'. Dit jaar werden vooral hoge scores van 5 NCAP-sterren uitgedeeld, maar ook tussen al die goed scorende modellen zijn er auto's die de veiligheidsproeven van Euro NCAP beter wisten te doorstaan dan anderen. Euro NCAP wijst nu per klasse die het hanteert een winnaar aan.

Tesla mag zich op de borst kloppen. Zowel de Tesla Model Y als Model S kwamen in hun respectievelijke klasse als winnaar uit de bus. Euro NCAP schaart de Model Y in de categorie 'Small Off Roader' en plaatst de Model S in de groep 'Executive Car'. Ook het Chinese Great Wall kreeg van Euro NCAP een tweetal veren in zijn automobiele achterste gestoken. Great Wall heeft twee merken naar Europa gebracht: Wey en Ora. Wey verkoopt de eigenaardig geheten Coffee 01, een auto die in de categorie Large Off Roader als winnaar uit de bus kwam.

De tweede winnaar van Great Wall is de zo mogelijk nog joliger geheten compacte EV die het bedrijf via merknaam Ora in Europa op de markt brengt: de Ora Funky Cat. Dat blitse poesje mag zich de best scorende auto in de klasse Small Family Car noemen. Ook de Hyundai Ioniq 6 valt in de prijzen. De Hyundai Ioniq 6 mag zich namelijk de best scorende auto in de categorie Large Family Car noemen.