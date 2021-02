Opvolger Ford Mondeo te zien

De Ford Mondeo loopt in zijn huidige vorm op zijn laatste benen. Ford is aan het testen geslagen met een opvolger, waarmee het merk het over een andere boeg gooit dan we gewend zijn. De Amerikanen injecteren de opvolger van de Mondeo met een stevige dosis cross-DNA.

De tijd dat een Ford Mondeo een conventioneel model is lijkt voorgoed voorbij. Het conventionele D-segment heeft het moeilijk. De automarkt verkiest SUV en cross-overs boven grote sedans, hatchbacks en stationwagons. Dat beweegt Citroën ertoe om van de nieuwe C5 een mengelmoes van diverse carrosserievormen te maken en ook de Ford Mondeo wordt opgevolgd door een type dat noch een sedan, noch een stationwagon kan worden genoemd. Dat blijkt uit een eerste serie spionagefoto's van de opvolger van de oude vertrouwde Mondeo.

Daarop zien een ingepakte Ford, die nog fanatiek is bedekt met camouflagemateriaal. Tot de B-stijl vertoont de koets van het gesnapte testexemplaar overeenkomsten met de Mondeo zoals we die kennen. De testauto heeft een relatief hoge maar iets aflopende neus waarin ogenschijnlijk een grote, bijna Mustang-achtige grille samen met platte koplampen het beeld bepalen. De daklijn loopt ver naar achteren door, maar loopt vanaf de B-stijl zo te zien relatief sterk af. De zwarte 'opbouw' achterop moet je wegdenken, eronder gaat een vrij vlak liggende achterruit en een afgeknotte bilpartij schuil in de stijl van de 6-serie Gran Turismo van BMW. Leuk detail: de Mondeo-opvolger krijgt verzonken handgrepen.

Hoewel de nieuwe Mondeo minder SUV wordt dan bijvoorbeeld de Mustang Mach-E, ondergaat hij bij zijn generatiewissel dus een ware metamorfose. Het is nog even de vraag of hij weer Mondeo gaat heten. Kijk niet gek op als Ford de naam 'Evos', in 2011 toegepast op een studiemodel dat vooruitblikte op de huidige Mondeo, afstoft. Al is het ook goed mogelijk dat Ford de toevoeging 'Active' achter de modelnaam Mondeo plakt. Hoe hij ook gaat heten, geëlektrificeerd wordt er sowieso. Reken op een reeks mild-hybride aandrijflijnen, maar ook zeker op een plug-in hybride variant. Onderhuids verwachten we een versie van het C2-platform tegen te komen dat Ford op de huidige Focus introduceerde en dat ook houvast biedt aan de Kuga, Bronco Sport en de Corsair van Fords premiummerk Lincoln. Een onthulling verwachten we nog dit jaar.

Ford Mondeo in Nederland

Sinds de Nederlandse marktintroductie van Sierra-opvolger Mondeo in 1993 zijn er in ons land - verspreid over vier generaties - bijna 174.000 stuks van verkocht. Daarmee is hij sinds 1983 na de Escort, Fiesta en Focus in ons land de populairste Ford. De verkoopcijfers die de Mondeo in zijn eerste tien jaar behaalde, heeft Ford later niet meer geëvenaard. Waar er tussen 1993 en 2003 gemiddeld meer dan 10.000 Mondeo's per jaar werden verkocht, kwam de jaarlijkse verkoopteller na 2011 nog slechts één keer boven de 2.500 exemplaren uit. Na 2017 is de 1.000 stuks zelfs niet meer gehaald. In 2018, 2019 en 2020 reden achtereenvolgens slechts 790, 772 en 542 Mondeo's de showroom uit.