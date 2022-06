Opvallend autonieuws uit juni 1992 - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Iedere week word je in 'Start' in ons magazine helemaal bijgepraat over het belangrijkste autonieuws van de week. Dat deden we dertig jaar geleden ook al en het is met terugwerkende kracht interessant om te zien wat er toen speelde. We werpen een blik op de nieuwspagina's van week 26 van 1992.

Zijn we er al?

Dat er veel veranderd is in de afgelopen dertig jaar, wordt wel weer duidelijk als we de nieuwspagina's van AutoWeek 26 uit 1992 openslaan. Het stukje dat nog het meest verraadt dat we het hier over lang vervlogen tijden hebben, gaat over een 'kaartlezer' van Halfords. Sinds de komst van het navigatiesysteem en later de navigatieapps voor op je smartphone is zo'n kaartlezer (in wezen niet veel meer dan een extra lampje om in het donker de kaart te kunnen bestuderen) natuurlijk ontzettend achterhaald. In 1992 was het echter nog een handige gadget. "De tweedelige kaartlezer is gemonteerd op een flexibele zwanenhals die alle kanten op gebogen kan worden. De lamp - die wordt aangesloten op de sigarettenaansteker - kan ook ontkoppeld worden, zodat hij door het één meter lange telefoonsnoer zowel voor- als achterin gebruikt kan worden. Prijs: fl. 16,95."

Opel Vectra bovenaan de top 10

Bovenstaande kop valt ook direct op, want de Opel Vectra zullen we niet snel meer bovenaan een top 10 zien staan. De Vectra werd om te beginnen natuurlijk alweer veertien jaar geleden opgevolgd door de Insignia, maar ook de reden waarom hij bovenaan een top 10 stond is behoorlijk achterhaald. De Opel Vectra was dertig jaar geleden namelijk de meest populaire auto met een lpg-installatie. Maar liefst 4.781 Vectra's reden op gas in 1992. Lpg is allang niet zo populair meer als toen en we denken bovendien dat het aantal overgebleven Vectra's op lpg tegenwoordig op één hand te tellen is. Overigens stond Opel ook als merk bovenaan de top 10: er waren destijds 11.536 Opels op de weg die op lpg reden.

Peugeots 205 en 106 Trophy

Tenslotte vallen twee leuke actiemodelletjes op. Peugeot bracht in 1992 van zowel de 205 als de 106 de 'Trophy'-uitvoering uit. Beide compacte Fransmannen werden voorzien van een flitsende 'vert fluoride' metallic-lak, kregen donkergrijze lichtmetalen wielen en bovendien de stootstrips en wielkastverbreders die je (in het geval van de 205) zou verwachten op een GTI. Dat terwijl beide auto's een 60 pk sterke 1.1 in de neus hadden liggen. Een gevalletje leuke schone schijn dus, ter ere van tennistournooi Grass Court Trophy in Rosmalen. Een Nederlands actiemodel, waarvan een zeer beperkt aantal op de markt kwam. Naar verluidt slechts 200 stuks. Wie nu dus nog een Trophy voor de deur heeft, heeft iets speciaals in handen.