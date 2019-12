Opnieuw minder auto’s verkocht in China

China had in november opnieuw te maken met teruglopende autoverkopen. De daling is wel iets kleiner dan in eerdere maanden.

November 2019 gaat hiermee de boeken in als de 17e maand op rij waarin de Chinese automarkt genoegen moet nemen met minder, meldt Reuters. In november zijn 3,6 procent minder auto’s verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat volgt na een daling van 5,2 procent in september en 4 procent in oktober. Augustus was nog erger, met 6,9 procent.

Ook de verkoop van elektrische auto’s, plug-in hybrides en waterstofauto’s, samen New Energy Vehicles (NEV’s) genoemd, loopt terug. De grootste oorzaak lijkt hier het dichtdraaien van de subsidiekraan, want in de vijf maanden die sindsdien zijn verstreken, was telkens sprake van een afname van de verkoopcijfers. In september kwam die zelfs uit op 33 procent.