Opgewarmd: oude Nissan Micra weer gefacelift

In Europa werd de in 2010 op de markt gebrachte vierde generatie in 2017 vervangen door het model dat momenteel de Nissan-showrooms bevolkt. In diverse delen van de wereld kun je de vorige generatie Micra (K13) nog altijd nieuw kopen. Dat blijft de komende tijd ook wel zo. Nissan heeft in Mexico namelijk een nogmaals gefacelifte variant van de elf jaar oude March gepresenteerd, die wij natuurlijk als de vorige Micra kennen. De laatste keer dat de vorige generatie Micra in Europa werd gefacelift, was in 2013 (foto's 6, 7 en 8).

Nissan heeft zich tijdens het bijschaven bepaald niet ingehouden. De opgewarmde Micra krijgt namelijk een compleet nieuwe voorkant. De kleine, relatief ronde koplampen van weleer maken plaats voor grote, meer rechthoekige exemplaren. Ook de grille is volledig op de schop genomen. Het ietwat platte grilletje van voorheen is de deur gewezen en wordt vervangen door een dieper in de grille doorlopend rooster dat met een dikke zilverkleurige rand is omgeven. Het relatief hoekige front zorgt voor een bijzonder contrast met de rest van de tamelijk ronde koets. De aanpassingen aan de achterzijde zijn minder ingrijpend. Nissan geeft de Micra herziene achterlichtunits met donkere beglazing en hangt onderaan de bilpartij een nieuwe achterbumper, compleet met een deel dat voor een diffuser moet doorgaan.

Hoewel Nissan de basisvorm van het interieur niet aanpakt, wordt ook de cockpit enigszins naar het heden gebracht. Er is voortaan een aan de onderkant afgeplat stuurwiel, dat we van meer actuele Nissans kennen. In de middenconsole schroeven de Japanners een nieuw infotainmentsysteem, dat is omlijst met een breed frame dat het geheel enigszins uit de middenconsole laat steken. Aan de motor wordt niet gerommeld en dat houdt in dat de Micra in ieder geval in Mexico zijn 106 pk sterke 1.6 houdt, een krachtbron die bij ons nooit in de compacte hatchback leverbaar was. De vernieuwde March/Micra heeft in Mexico een vanafprijs van omgerekend net geen 9 mille. Naar Nederland komt hij natuurlijk niet.