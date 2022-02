Opening Duitse Tesla-fabriek mogelijk weer in gevaar

De opening van de Tesla Gigafactory in het Duitse Grünheide loopt mogelijk weer vertraging op. Dat komt door een nieuwe rechtszaak die is aangespannen door milieuorganisaties Naturschutzbund Deutschland (Nabu) en Grüne Liga. Zij vrezen namelijk dat het watergebruik van de fabriek ervoor zorgt dat het grondwaterpeil in de regio gevaarlijk laag komt te staan. De eerste zittingsdag is op vrijdag 4 maart.

De milieuorganisaties klagen niet Tesla aan, maar de lokale autoriteiten in de regio Brandenburg. Dat meldt Bloomberg. Volgens de activisten is het effect van het grondwatergebruik van de Tesla-fabriek op de klimaatverandering namelijk niet meegenomen in het verlenen van de milieuvergunning aan Tesla, waarmee de autofabrikant 30 jaar lang grondwater mag oppompen voor de fabriek. In totaal gaat het om 1,4 miljoen kubieke meter per jaar, genoeg om een stad van 40.000 mensen mee te voorzien.

Volgens de autoriteiten is het probleem beheersbaar en wordt het alleen lastig als Tesla de fabriek verder gaat uitbreiden. Experts spreken dat tegen en geven de milieuorganisaties deels gelijk. Het grondwaterpeil in Brandenburg is immers al 30 jaar aan het dalen, met de droogtes van de afgelopen jaren leidde dat tot mislukte oogsten en bosbranden. Volgens Axel Bronstert, professor waterbeheer aan de universiteit van Potsdam, is het 'naïef' om te denken dat de huidige reserves voldoen voor zowel de fabriek als de inwoners. Hij noemt de situatie 'serieus'. Daarnaast heeft het lokale waterschap nog niet de benodigde maatregelen genomen om de waterstand op peil te kunnen houden. Dat zou nog jaren kunnen duren. Tesla geeft wel aan dat het probeert om de benodigde hoeveelheid water per auto te verminderen.

Voor Tesla begint de Duitse fabriek inmiddels een aardig hoofdpijndossier te worden. In 2019 begon de Amerikaanse autofabrikant al met de bouw van de fabriek op basis van een voorlopige goedkeuring. Eigenlijk had de productie vorig jaar al moeten beginnen, maar de huidige rechtszaak zet mogelijk weer een rem op de opening van de fabriek als de rechter in het voordeel van de milieuorganisaties beslist.