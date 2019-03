Opel Zafira Life krijgt prijskaartje

Instappen in de nieuwe Zafira Life kan vanaf € 56.406. Dit is een prijs mét BTW en BPM, want het gaat hier uiteraard om een personenversie en niet om een bestelbus op grijs kenteken. Mocht de Zafira Life in handen van een taxibedrijf of andere onderneming vallen, dan kan dat vanaf € 31.499. Voor deze bedragen lepelt Opel een 2,0-liter dieselmotor met 150 pk in de Zafira. De versnellingspook bedient een handgeschakelde zesbak. Qua formaat krijg je een standaard Zafira Life. Deze versie is ook leverbaar met de krachtigere 2.0 diesel met 180 pk en achttrapsautomaat. Deze variant kost minimaal € 60.764.

Instappen in de verlengde versie met de 150 pk sterke diesel kan vanaf € 58.405 (€ 32.399 exclusief BTW/BPM). De verlengde versie is € 3.448 duurder. Het enige leveringspakket is de Innovation met standaard cruisecontrol en Apple CarPlay/Android Auto. Een panoramadak (€ 1.572 incl. BTM/BPM), multimedia met ingebouwde navigatie (€ 725 incl. BTW/BPM) en een achteruitrijcamera (€ 967 incl. BTW/BPM) zijn optioneel leverbaar.

Voor begin 2021 staat een volledig elektrische Zafira Life op ons te wachten.