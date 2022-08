'Opel werkt aan sportieve versie elektrische Astra-e'

Opel heeft plannen voor het bouwen van een hete versie van de op stapel staande elektrische Astra-e. Dat zegt designchef Mark Adams in een interview met het Britse TopGear. Hoe de elektrische hot-hatch er precies uit komt te zien, en wat voor naam hij mogelijk krijgt, is nog niet duidelijk.

De krachtigste Astra die je momenteel kunt kopen, is de plug-in hybride versie met 180 pk. Alle Astra's in het aanbod hebben nog een verbrandingsmotor, maar daar komt volgend jaar verandering in met de introductie van de elektrische Astra-e. De exacte specificaties van die variant zijn nog onbekend, maar Adams zegt in ieder geval dat Opel werkt aan meerdere versies van de elektrische Astra. Op de vraag of Opel werkt aan een sportieve versie van de Astra-e, reageert de designbaas als volgt: "Ja, we werken aan dingen die niet te ver in de toekomst liggen, waar we die kant op gaan."

Het heeft er dus alle schijn van dat Opel werkt aan een snelle Astra-e. Adams noemt verder geen details, ook naar de naam van de auto blijft het nog gissen. De terugkeer van het OPC-label zou een mogelijkheid zijn, maar het is tegelijkertijd niet ondenkbaar dat Opel de GSi-badge op de topversie plakt. In technisch opzicht komt de elektrische Astra op hetzelfde EMP2-platform te staan als de reguliere Astra. Als Opel met de Astra-e OPC/GSi wil concurreren met de op stapel staande Volkswagen ID3 GTX, moet hij qua vermogen om en nabij 300 pk gaan leveren. Dat zou tevens een mooi opstapje zijn van de vorige Astra OPC, die 280 pk op zijn voorwielen losliet.

In het verlengde van de hete Opel Astra-e zou Peugeot met dezelfde aandrijflijn natuurlijk een PSE-versie van de elektrische 308, de e-308, kunnen maken. De e-308 komt namelijk ongeveer op hetzelfde moment op de markt als de Astra-e en staat op dezelfde basis. Over zo'n PSE-versie heeft Peugeot echter nog niets losgelaten. Wanneer Opel precies met de sportieve Astra-e op de markt komt, is nog niet bekend. De reguliere Astra-e staat volgend jaar in de showroom.