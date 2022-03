Opel Astra krijgt traditiegetrouwe Irmscher-behandeling

Sinds jaar en dag is geen enkele Opel veilig voor de tuners van Irmscher. Het was dan ook een kwestie van tijd voordat de splinternieuwe Astra de klos zou zijn. Nou ja, de klos, er zijn zat mensen die ongetwijfeld heel hebberig worden bij het zien van deze foto's. We kunnen wel stellen dat Irmscher voor een traditiegetrouwe aanpak is gegaan bij de Astra.

Dat betekent onder meer dat de Astra van fors zwart gekleurd hekwerk in zijn neus is voorzien. Dikker bumperwerk is vanzelfsprekend ook van de partij, net als dikke sideskirts, een dakspoiler en een heuse diffuser. De Irmscher Astra staat (30 mm lager dan normaal) op nieuw 19-inch lichtmetaal dat luistert naar de naam 'Cosmo Star'. Ook hier is het zwart dat de boventoon voert, al zijn er tegen bijbetaling zowel op de auto zelf als op de wielen ook rode accenten aanwezig. Daarmee slaat Irmscher toch een wat creatievere weg in dan tal van tuners en fabrikanten die met een overdaad aan zwarte accenten denken klaar te zijn.

In het interieur is Irmscher gegaan voor een bijzondere mix tussen sjiek en sportief. Verschillende leersoorten in verschillende kleuren worden leverbaar voor de Astra, waarbij je ook voor een two-tone kleurstelling kunt gaan. In de zit- en rugvlakken én in de deurpanelen is de bekleding voorzien van een gestikt ruitjespatroon. Verdere aankleding vind je in de vorm van speciale RVS dorpellijsten en velours vloermatten. Irmscher zegt voor de aanpassingen weer samen te hebben gewerkt met Opel, dus de goedkeuring is in Rüsselsheim alvast gegeven. Vind jij het ook wel wat?