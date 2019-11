Opel Vivaro-e laat zich zien

Moederconcern PSA liet kortgeleden weten dat een aantal bestellers van zijn merken een stekker krijgen. Nadat Citroën de e-Jumpy laat zien, komt Opel nu met de Vivaro-e. Zoals bekend verschijnt de Duitse besteller in twee versies op de markt: met een 50 of 75 kWh accupakket. Volgens WLTP-metingen komen deze versies op één acculading respectievelijk 200 of 300 kilometer ver.

Op uiterlijk vlak verandert Opel niet veel aan de elektrische bestelbus. De grille lijkt, net zoals bij bijvoorbeeld de Corsa-e, dicht te zitten. De stekker wordt in een opening boven het rechter voorwiel ingeplugd. We hopen dat de opmerkelijke gouden kleur van deze foto's in de prijslijst komt te staan.

Volgend jaar maakt de Vivaro-e zijn opwachting. De personenversie van de Opel Vivaro, de Zafira Life, krijgt een jaar later een stekker. In 2021 volgen ook elektrische versies van de compactere Combo en Combo Life. In Groot-Brittannië stuurt Vauxhall volgend jaar de Vivaro-e de weg op.