Opel Rekord D (1974) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De oudere auto’s in deze rubriek zijn doorgaans goed onderhouden, want die liefdevolle verzorging is in de regel nodig om een auto lang te bewaren. Dat elke regel uitzonderingen kent, bewijst deze behoorlijk gare Opel Rekord.

Goed onderhoud is het behoud van je auto. Dat is volkomen logisch en het is ook wat bijna wekelijks blijkt uit onze Klokje Rond-verhalen, onderstreept met een voorbeeld dat zowel positief als negatief kan zijn.

De echte pareltjes van deze rubriek zijn natuurlijk de auto’s waarvan Nederland het meeste houdt: alledaagse types die vele decennia na hun geboorte ineens serieus zeldzaam zijn. Om een ‘bread-and-butter’-auto van Opel, Ford of Volkswagen vele tientallen jaren op de weg te houden is een verzorgend baasje nodig.

Althans, dat zou je denken. Deze Opel Rekord uit 1974 heeft het niet volgehouden dankzij, maar ondanks zijn eigenaar. Die heeft de origineel Nederlandse Opel sinds 2016 in bezit en lijkt er sindsdien niet meer naar om te kijken. Er zit nog lucht in de banden en de auto lijkt compleet, maar daarmee hebben we het ook wel gehad. De auto is rondom heel smerig, zit met name linksvoor stevig in elkaar en is al riant over zijn uiterste apk-datum heen.

Of deze Opel nog een toekomst heeft is dus de vraag. Jammer, want het is een leuke uitvoering van het legendarische grote model uit Rüsselsheim. De vuilgele Opel Rekord D is een driedeurs 'Caravan' (stationwagon), de meest obscure en uitgestorven carrosserievorm van het stel. Ook betreft het volgens de RDW een zogenaamde 2000 S, een dikke tweeliter uit de tweede helft van de carrière van dit model. Met 100 pk was dit de krachtigste motor uit het gamma. Zou het exemplaar in deze auto nog starten?