Opel Olympia coupé (1969) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

In de tweede helft van de jaren 60 achtte Opel de tijd rijp voor een model dat kopers kon trekken voor wie de Kadett wat te eenvoudig was, maar de Rekord juist een stapje te groot. De oplossing kwam in de vorm van de Olympia, die van 1967 tot 1970 op de markt was. De Olympia erfde zijn naam van de bescheiden voorganger van de Rekord P1, de Olympia Rekord. In feite was de Olympia simpelweg een Kadett B, maar dan met lichte uiterlijke wijzigingen voor een wat deftiger voorkomen. Zo had de Olympia een wat andere neus, met een grille die optisch naast de koplampen nog een stukje doorliep in de zijschermen. De koplampen waren ook anders, met de knipperlichten er vlak onder in dezelfde verchroomde units, in plaats van de los op de hoeken van de neus geplaatste exemplaren van de Kadett. Ook onderscheidden veel Olympia's zich van de Kadett met een (optioneel) met vinyl bekleed dak, een hoogwaardiger afgewerkt interieur en completer instrumentarium.

Zeker op zo'n Olympia coupé staat het vinyl hem goed en mede daardoor heeft de Olympia haast een wat Amerikaans voorkomen. Opel bracht in de Verenigde Staten de Kadett B eind jaren 60 dan ook aan de man met de uiterlijke kenmerken van de Olympia. Dat paste er immers beter in het straatbeeld. Dit exemplaar, gespot door AutoWeek-lezer Cees van Wingerden, heeft zijn leven echter gewoon hier in Europa gesleten. Een groot deel ervan overigens niet in Nederland, want in 2004 is hij voor het eerst op Nederlands kenteken gekomen. Hoewel je de Olympia net als de Kadett ook als vier- en tweedeurs sedan had, is zo'n coupé de meest begerenswaardige. Dat iemand hier 18 jaar geleden voor is gevallen en hem een Nederlands thuis heeft gegeven, begrijpen we dan ook heel goed. In deze staat is het al helemaal een pareltje.