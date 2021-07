Opel Astra: van de Kadett A tot de Astra L

Kadett A (1962)

De Kadett was Opels antwoord op de succesvolle Volkswagen Kever. Overigens kwam Opel ook voor de oorlog al met de Kadett I, maar voor dit verhaal beginnen we in de jaren 60. In tegenstelling tot de Kever had de Kadett A een watergekoelde motor voorin en een bagageruimte op de plek waar je die verwacht. Bovendien bood Opel de keuze uit meerdere carrosserievarianten. De Kadett A was er als tweedeurs sedan, als stationwagon (Caravan) en als coupé. Het verschil tussen de coupé en de tweedeurs sedan was voornamelijk dat de daklijn van die eerste steiler afliep, waardoor achterpassagiers het met minder hoofdruimte moesten doen. De Kadett A werd van 1962 tot 1965 geproduceerd en in totaal rolden 649.512 exemplaren de fabriekspoorten uit. Daarmee was het niet zo'n groot succes als zijn opvolger.

Kadett B (1965)

Na slechts drie jaar loste de Kadett B de Kadett A af. Qua formaat groeide het model iets en in uiterlijk opzicht kwamen de koplampen in lijn met de grille te staan, terwijl de kijkers van de A iets hoger geplaatst waren. Daarnaast was de Kadett B ook met vier portieren leverbaar, waardoor de keuze aan carrosserievarianten reuze was: de klant kon kiezen uit maar liefst acht verschillende variaties! In totaal rolden van de Kadett B maar liefst 2.691.300 exemplaren van de band in acht jaar tijd, ongeveer het viervoudige van de Kadett A. Nog steeds zijn ze af en toe te spotten, want de Kadett B kwam al drie keer voorbij in onze rubriek 'In het Wild': hier, hier en hier. Van de verschillende carrosserievormen valt niet heel veel meer terug te zien, want alle drie de gespotte exemplaren zijn tweedeurs sedans.

Kadett C (1973)

De Kadett C was in zekere zin een hekkensluiter, want het model was de laatste compacte Opel met achterwielaandrijving. Hij was minder succesvol dan zijn voorganger, want in zes jaar tijd produceerde Opel 1.701.076 exemplaren van de 'C'. Hij was er niet alleen als sedan, station en coupé, maar ook als 'City' - een driedeurs hatchback - en Aero-Kadett. Die laatste was in feite een Targa en cabriolet ineen, waarbij het middelste gedeelte van het dak en de achterruit apart van elkaar verwijderd konden worden. Heel succesvol was die variant overigens niet, want Opel bouwde er slechts 1.242 exemplaren van. Een andere opvallende versie was natuurlijk de Kadett GT/E, die ook al eens de revue passeerde in 'In het Wild'. De GT/E had een 1.9 viercilinder injectiemotor met 105 pk aan boord, wat betekende dat hij in 10,2 seconden de 100 km/h aantikte.

Kadett D (1979)

Waar de voorgangers van de Kadett D vrijwel allemaal nog een uitstekende kofferbak hadden, ging dat vanaf de Kadett D niet meer op. Het enige verschil tussen de hatchback en sedan was in feite de plek waar de kofferbak scharnierde. Daarbij kreeg de Kadett D voorwielaandrijving. Waar het tegenwoordig af en toe een hele opgave is om de basisversie van een auto te onderscheiden van zijn duurdere broers, was dat bij de Kadett tamelijk eenvoudiger: de basisversie had namelijk ronde koplampen in een hoekige behuizing, terwijl de duurdere varianten wel hoekige koplampen kregen. In technisch opzicht betekende de Kadett D eveneens een behoorlijke breuk met zijn voorgangers: hij had voortaan voorwielaandrijving en een geheel nieuwe lijn aan motoren.

Kadett E (1984)

De Kadett E had een veel langer dienstverband dan zijn voorgangers. Waar zij gemiddeld na zes jaar alweer af moesten zwaaien, mocht de E vrolijk elf jaar blijven. Het was tevens de laatste Opel die de naam Kadett droeg voordat het merk overging op het inmiddels al weer even meedraaiende Astra. In Nederland was deze generatie Kadett een waar succesnummer. In 1985 en 1986 had het model zelfs een marktaandeel van ruim 10 procent in onze automarkt! De Kadett E kwam in een waaier aan carrosserievarianten op de markt: de sedan met uitstekende kofferbak keerde terug en ook was de Kadett E als cabriolet te krijgen. Tegenwoordig zijn ze een stuk zeldzamer in ons straatbeeld, maar soms kom je er nog wel eens eentje tegen.

Astra F (1991)

Opel ging gewoon verder in alfabetische volgorde als het ging om de lettercode, maar de naam van de Kadett veranderde in Astra. Overigens gold dat niet voor de Zuid-Afrikaanse markt, waar dit model nog als Kadett door het leven ging en tegelijkertijd kenden de Britten bij Vauxhall de naam Astra juist al langer. Waar de Kadett nog behoorlijk hoekig was, ging Opel bij de Astra over op wat rondere lijnen. De eerste Astra was er als drie- en vijfdeurs hatchback, sedan, station en cabriolet. Daarmee was het aantal carrosserievarianten nog steeds riant, zeker naar hedendaagse maatstaven. Ook leuk: de cabriolet was getekend door Bertone. De topversie van de Astra was de 150 pk sterke GSi. De Astra F ging 7 jaar mee voordat hij werd afgelost.

Astra G (1998)

In aanloop naar het nieuwe millennium kwam Opel met een nieuwe Astra op de proppen: de Astra G. Wellicht dat de 'G' voor 'groeispurt' stond, want de wielbasis van de auto groeide met maar liefst 10 centimeter ten opzichte van zijn voorganger. De Astra G kwam er ook als coupé en cabriolet, die beide door Bertone waren getekend. Helaas had deze generatie Astra een grote aantrekkingskracht op de roestduivel, toch zie je hem vandaag de dag nog wel eens rijden. Ook was de Astra G de eerste Opel waarop het merk het OPC-label introduceerde. De Astra G OPC had maar liefst 200 pk.

Astra H (2004)

In 2004 kwam Opel met de Astra H op de proppen. De afzonderlijke coupé en cabriolet behoorden tot het verleden, die kwamen samen in de Astra TwinTop met stalen klapdak. Opel leverde 'm verder als driedeurs GTC, een hatchback waarvan de voorruit wat schuiner stond en met name aan de achterkant een heel ander ontwerp had dan de reguliere vijfdeurs hatchback. De driedeurs werd dan ook sportiever in de markt gezet. In 2005 introduceerde Opel een OPC-versie met 240 pk, die onder meer opvalt door zijn centraal geplaatste uitlaat.

Astra J (2009)

Na vijf jaar moest de Astra H alweer het veld ruimen voor de Astra J. Opel sloeg een letter in het alfabet over omdat de hoofdletter 'I' soms verwarrend kan zijn met het Romeinse cijfer '1'. In tegenstelling tot de Astra H kwam de sedanversie van de Astra J wél naar Europa, ook al bleken de hatchback en de station veel succesvoller te zijn. Opel leverde in deze generatie Astra nagenoeg alleen nog maar turbomotoren. De Astra J kwam er ook weer als GTC, die Opel qua ontwerp nog verder van de reguliere Astra af zette, én als heftige OPC met maar liefst 280 pk.

Astra K (2015)

Dan belanden we bij de huidige Astra, het laatste model met GM-genen, want de nieuwe Opel Astra deelt zijn platform en techniek zoals gezegd met de Peugeot 308. Bij de uitgaande Astra, de Astra K, verloor Opel een beetje zijn wilde haren, want hij was niet meer als OPC-variant leverbaar. Daarvoor bood Opel de Astra J nog een tijdje aan. De Astra K kwam er alleen als vijfdeurs hatchback en station, waarmee het aantal carrosserievarianten van de Astra nog maar een schim was van de hoeveelheid varianten waarin zijn verre voorvaders leverbaar waren. In de Astra K leverde Opel nog een hele rits GM-motoren, die inmiddels niet meer tot de modernste soort behoorden. Daar komt nu met de Astra L verandering in: niet alleen krijgt het nieuwste model door het voormalige PSA ontwikkelde motoren, ook komt hij in twee variaties van de plug-in hybride aandrijflijn op de markt.