'Opel-fabriek Rüsselsheim gaat DS 4 bouwen'

Eerder deze week kwam naar buiten dat de Opel-fabriek in Rüsselsheim op den duur voor moederbedrijf PSA meer dan alleen haar eigen modellen zal bouwen. Momenteel wordt de Insignia er gebouwd en ook de volgende Astra zal daar van de band gaan lopen. Daar komt dus nog een auto bij van een ander merk. Volgens de Franse krant l'Est Republicain is dat de nieuwe DS 4. Dat melden de Fransen op basis van bronnen binnen PSA. De DS 4 'wordt in Duitsland geproduceerd', dus dan valt het na de eerdere berichten van deze week op z'n plek in Rüsselsheim.

De vorige DS 4, die inmiddels alweer even uit productie is, werd nog in Sochaux gebouwd. Over de aankomende DS 4 tasten we nog redelijk in het duister. In ieder geval mogen we verwachten dat de auto op hetzelfde EMP2-platform komt te staan als de nieuwe Opel Astra (en in ieder geval ook de Peugeot 308) dus is het niet geheel onlogisch dat de Astra en DS 4 uit dezelfde fabriek komen rollen. De nieuwe Astra moet ergens volgend jaar of in 2022 in productie gaan. Diezelfde termijn mogen we voor de nieuwe DS 4 ook verwachten.