Autonome of semi-autonome voertuigen creëren allerlei uitdagingen, ook op het gebied van communicatie naar de buitenwereld. Opel heeft daarom een reeks lichtsignalen bedacht, die het uittest op een Grandland.

Je kunt vinden van die ‘Opel Visor’-neus wat je wilt, maar dat familiegezicht van Opel biedt mooi wel de ruimte voor allerlei lichtgerelateerde probeerseltjes. In die enorme balk is immers alle ruimte, en bovendien is het element bij de Grandland standaard al gevuld met een doorlopende lichtbalk en een verlicht logo. Dat logo staat vandaag met name centraal, want in een experimenteel en in samenwerking met de TU Darmstadt aangeklede Grandland kan dat logo worden vervangen door een reeks signalen. Daarvoor bedachten de ontwikkelaars eerst eens goed welke signalen allemaal handig zijn. Daarna werd er bedacht hoe de boodschap het beste kon worden overgebracht, en daarvoor is kleur cruciaal.

Ten eerste is er de kleur die aangeeft dat een auto autonoom aan het rijden is. Dat is turquoise (cyaan), dat na Mercedes nu de nieuwe standaard lijkt te worden voor deze toepassing. Belangrijk is uiteraard dat er kleuren worden gebruikt die niet eerder op auto’s zijn toegepast, om verwarring met bestaande lichtsignalen te voorkomen. De cyaankleurige lampjes zijn bij geautomatiseerd rijden rondom te zien op de plaats van de richtingaanwijzers, al branden ze dan uiteraard wel constant en dus niet knipperend.

Deze Opel kan echter ook signalen geven aan voetgangers. Als er door de auto geïnstalleerde AI een zebrapad met een wachtende voetganger wordt herkend, remt de auto als dat mogelijk is automatisch af. Dan brandt de voorste lichtbalk in ‘magenta’, aangevuld met een waarschuwing die het centrale Opel-logo vervangt. Is de auto eenmaal tijdig en volledig tot stilstand gekomen, wordt de boel groen en geeft een ander symbool in de plaats van het logo aan dat er veilig kan worden overgestoken. Geinig, toch?

Overigens is de Grandland uit dit verhaal geen volledig elektrisch exemplaar, wat je bij zo'n toekomstvisie wel zou verwachten. Zou dat op zichzelf ook een verborgen signaal zijn?