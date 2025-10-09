De Opel Grandland Electric Long Range arriveert na een lange tocht zonder oplaadstops eindelijk in de Nederlandse showrooms. Daarmee weten we ook wat een elektrische Grandland met bijna 700 kilometer rijbereik eigenlijk moet kosten.

De Long Range-versie van de Opel Grandland Electric wordt al aangekondigd zolang de nieuwe Grandland bestaat. Eigenlijk wisten we daarvoor ook wel dat-ie zou komen, want bij Peugeot is de technisch identieke 3008 met dezelfde 97 kWh-accu leverbaar. We hebben zelfs al met de Opel Grandland Electric Long Range gereden en concludeerden toen dat de auto een letterlijk zwaar medicijn is tegen actieradiusstress.

Wie daar alsnog last van heeft, moet minimaal €47.999 meebrengen naar Opel. Dat is een kleine meevaller, want bij Peugeot kost een gelijk gemotoriseerde 3008 je minimaal €49.515.

Bovendien is de Opel nipt groter en ruimer en lijkt de uitrusting ook prima. Opel belooft standaard ‘Intelli-Seats’ voorstoelen, een 10-inch touchscreen en speciale adaptieve schokdempers. Die grote actieradius, de aankoopreden voor juist deze versie van de elektrische Grandland, is uiteraard ook present. De Grandland Electric Long Range moet het 694 kilometer kunnen volhouden zonder laadstops en laat zich dan vervolgens in 27 minuten weer opladen tot 80 procent. Met 231 pk vermogen op de vooras is deze SUV geen racemonster, maar een 0 tot 100-tijd van 8,8 tellen zal ook zelden ergernis opleveren.