Opel schuift ‘EV-only’ op de lange baan

Al sinds 2021 was Opel vastberaden en glashelder: vanaf 2028 zullen er alleen nog maar nieuwe elektrische Opels worden verkocht en dat heeft het merk ook altijd volgehouden. Maar nu komt het Stellantis-merk daar op terug. “We zullen hybridetechnologie blijven aanbieden na 2028”, zegt Huettl op de IAA in München in gesprek met journalisten.. “Het is een strategische afweging geweest. We zien dat de markt zich niet met de snelheid ontwikkelt zoals we die eind jaren ‘10 hadden voorzien. We hebben onze planning dus bijgewerkt. We zullen dus naast EV’s ook hybrides en plugin-hybrides blijven bouwen na 2028.”

De markt is niet groot genoeg

“Het is een daad van realisme”, zegt de Opel-baas. “We blijven gecommitteerd aan een EV-only-toekomst. We blijven al onze energie steken in het ontwikkelen van betaalbare elektrische auto’s. Maar op weg naar een elektrische toekomst moet je rekening houden met de klanten, toeleveranciers en dealers en daaruit blijkt dat 2028 niet realistisch is.”

Het is een beslissing die niet licht genomen is. “Ik heb de verantwoordelijkheid over een 125 jaar oud merk en neem dat serieus. Het is mijn job om contant te checken of de beslissingen die we nemen de juiste zijn. De datum van 2028 is destijds vastgesteld met de plannen van toen, met de verwachtingen van toen, met de volumes van toen. Als je besluit dat je als merk met alleen elektrische auto’s verder gaat, moet je zeker weten dat de markt daarvoor groot genoeg is. Maar we hebben steeds naar het ‘wat als’ gekeken en op enig moment kwamen we op het punt dat deze beslissing niet meer de juiste was voor het merk, de werknemers en de klanten.”

Huettl ziet de vraag naar EV’s nog altijd toenemen en Opel en de industrie is volgens hem nog steeds op weg naar een volledig elektrisch tijdperk. “Maar dat zal niet gebeuren voordat iedereen er klaar voor is.”

Geen schuldige

De Opel-CEO wil geen schuldige aanwijzen voor achterblijven van de verwachting. “Het helpt wanneer de laadinfrastructuur op orde is. De mensen moeten zelf kunnen zien dat het op orde is. Ze moeten zien dat wanneer ze naar Zuid-Frankrijk rijden dat er voldoende laadmogelijkheden zijn. De prijzen van elektriciteit zijn ook vrij hoog, dat helpt ook niet. Ook overheden hebben mogelijkheden om te stimuleren, wat altijd beter is dan verbieden. Met name de lagere segmenten hebben daar veel baat bij. Kijk naar de Franse subsidies, dat heeft veel gedaan voor de markt.”

‘Het leven is niet lineair’

Die deadline van 2028 is destijds door Huettls voorganger Michael Lohscheller gesteld. Die is nu CEO bij Polestar en was deze week in gesprek met vakblad Automotive News opnieuw kritisch op de fabrikanten die willen rommelen aan de EV-deadline. “Het straft degenen enorm die hebben geïnvesteerd. Ik ben persoonlijk jarenlang betrokken geweest bij de discussie over het verbod op ICE-auto's in 2035. Nu verloopt het niet lineair. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. Het leven is niet lineair”, aldus Lohscheller. Hij deed soortgelijke uitspraken al eerder in gesprek met AutoWeek.

Nieuwe Corsa

Op de IAA liet Opel de Corsa GSE Vision Gran Turismo zien die hint op de nieuwe Corsa. Dat zal volgens Huettl een elektrische auto zijn, waar geen andere aandrijflijnen voor beschikbaar zullen zijn. Als mogelijke vanafprijs noemt hij 25.000 euro.

Stellantis

Opels moederbedrijf Stellantis laat overigens ook doelen los. Reuters meldt dat het ambitieuze 'Dare Forward 2030'-plan uit 2022 deels wordt losgelaten, zodat het moederbedrijf van onder meer Opel, Peugeot en Citroën toch ook na 2030 auto's met brandstofmotor mag en zal aanbieden in Europa.