Wie met een enigszins beperkt (lease-)budget elektrisch wil of moet gaan rijden, komt al heel snel bij de zustermodellen Peugeot e-208 en Opel Corsa Electric uit. Er zijn nog wel wat alternatieven, maar de compacte Peugeot en Opel schieten niet alleen met hun elektrische aandrijflijn in de roos. Het zijn ook ‘gewoon’ vlotte hatchbacks, en dat maakt ze juist voor de jongere doelgroep voor wie het genoemde budget vaak geldt, extra aantrekkelijk.

Aan de buitenkant is in beide gevallen zelfs bijna niet te zien of je met een elektrische of regulier aangedreven versie te maken hebt. Die strategie blijkt succesvol, want de Corsa en de 208 staan allebei al heel lang erg hoog in de Nederlandse en Europese verkoopranglijsten. Kijken we naar de eerste twee maanden van dit jaar in Nederland, dan staat de Corsa op 2 en de 208 op 3. Vorig jaar was de Peugeot 208 zelfs de allerpopulairste auto van Nederland. Stuivertje wisselen, dus, waarbij de exacte positie minstens deels afhankelijk is van het aanbod. De importeur gaf namelijk eerder al aan dat de verkoopcijfers beperkt worden door wat er geleverd kan worden, wat ook betekent dat levertijden in veel gevallen fors oplopen.

Het vermoeden dat de elektrische varianten een stevige bijdrage leveren aan de populariteit van deze modellen, wordt bevestigd door de Cijfers. Stellantis Nederland geeft desgevraagd aan dat die verhouding bij de 208 grofweg 50/50 is, dus de elektrische 208 is goed voor de helft van het totaal. Bij de Corsa is de traditioneel aangedreven uitvoering meestal iets populairder, blijkt uit de cijfers per maand. De benzine-Corsa heeft meestal een aandeel van tussen de 65 en 70 procent, met een uitschieter naar 71 procent in november 2022. In januari van dit jaar was het voor het eerst in maanden andersom, en had de elektrische Corsa met 52 procent een klein voordeel.

Dat de elektrische 208 wat populairder lijkt dan de elektrische Corsa, is geen verrassing. De Opel is met een vanafprijs van net geen 37.000 euro namelijk fors duurder, terwijl je bij Peugeot al voor €34.920 elektrisch wegzoemt. Als die auto geleverd kan worden, tenminste. Ook is de Peugeot vooralsnog de enige die met een nieuwe, efficiëntere aandrijflijn kan worden besteld en dus kan schermen met een bereik van 400 kilometer. Vooralsnog trouwens wel alleen als dikke GT voor € 39.870, en opnieuw met een forse levertijd.

Opel en Peugeot willen het met de Corsa en 208 uitgezette beleid gaan voortzetten in het hogere C-segment. De volledig elektrische Peugeot e-308 en Opel Astra Electric zijn al aangekondigd en moeten dit jaar definitief op de markt verschijnen. Oók als stationwagen, overigens.