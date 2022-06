Opel Calibra (1991) - Liefhebber gezocht

Het is moeilijk te bevatten dat deze schitterende Opel Calibra 31 jaar oud is. De zilvergrijze coupé uit 1991 staat in originele staat te koop in het klassiekeraanbod op deze site en dat trekt natuurlijk onze aandacht. We zien graag dat deze brave 2.0i bij een liefhebber terechtkomt. Zo’n nette met origineel Nederlands kenteken verdient dat.

Ja, de Opel Calibra raakt echt op leeftijd. In 1989 werd hij onthuld en met zijn ultralage Cw-waarde van 0,26 baarde hij opzien. Het was een record voor productieauto’s en nog steeds kun je met zo’n stroomlijn goede sier maken.

Manta-opvolger

De Opel Calibra volgde de Manta B op, die maar liefst veertien jaar dienst deed als coupé in de middenklasse. Het was de tijd dat bijna elke grote fabrikant wel een mooie tweedeurs afgeleide van hun D-segmentmodel aanbood. Als basis voor de Calibra pakte Opel de Vectra A. Eigenlijk zie je dat alleen in het interieur terug. Helaas namen ze het dashboard een op een over voor de Calibra.

Eerst als 2.0i en 2.0i 16V

De Calibra was er aanvankelijk met een 2.0i en een 2.0i 16V. De twee krachtbronnen kon je in de Vectra krijgen maar ook in de Kadett GSi. De zestienklepper was een vurige machine, en met 150 pk een lekkere vlotte aandrijflijn. Deze 2.0 achtklepper is met zijn 115 pk wat gezapiger. Er kwamen al snel 4x4-versies van beide motoren en het feest werd later compleet door de komst van de 2.5 V6 met 170 pk en de heftige 2.0 16V Turbo, goed voor 204 pk en standaard voorzien van 4x4.

106.000 kilometer

De Calibra die we aantreffen in het aanbod op de site heeft nog maar 106.000 kilometer gelopen. De prijs van 3.250 euro lijkt ons redelijk, want gezien de originele staat van de auto en de mooie tellerstand lijkt de aanschaf van dit exemplaar een verstandige keuze. Er zijn veel detailfoto’s al missen we een close up van de achterste wielkasten. Een berucht onderdeel van Opels uit die tijd. Je ziet ze vaak krokant, aangevreten door het roestspook. Een nadere inspectie ter plekke kan dus geen kwaad.

Verder geen fratsen op deze Calibra, dus geen spullen van Irmscher, Zender of welke tuner dan ook en dat is het vermelden zeker waard.