Opel bouwt 500.000ste Crossland

Opel heeft inmiddels 500.000 exemplaren gebouwd van de auto die zijn leven begon als Crossland X. We hebben het dan natuurlijk over de Crossland X die in 2017 in productie ging.

Opel meldt trots dat het 500.000 exemplaren heeft gebouwd van de sinds zijn facelift Crossland geheten compacte cross-over. Dat is best veel. Als je ze allemaal achter elkaar zou parkeren, levert dat een 2.105 kilometer lange rij op. Om dat in perspectief te zetten: dat is in rechte lijn een rij van hier tot bijna aan de stadspoort van Istanbul.

Het spreekt voor zich dat heus niet al die 500.000 Crosslands in Nederland zijn te vinden. Van de in 2017 gepresenteerde Crossland X en later tot Crossland omgedoopte faceliftversie daarvan zijn tot en met mei dit jaar in ons land een kleine 18.500 stuks verkocht. 2019 was het topjaar, toen verlieten 6.182 exemplaren de Nederlandse showrooms.

Binnen het Stellantis-gamma is de Opel Crossland een bijzonder model. Net als de Grandland (X) was de cross-over het resultaat van een samenwerking tussen General Motors en Groupe PSA dat inmiddels is omgevormd tot Stellantis. Binnen Stellantis is de Crossland opvallend. Feitelijk is het een compacte cross-over zoals de Opel Mokka, Peugeot 2008, Citroën C4 en DS 3 Crossback. De Mokka is echter niet het technische broertje van die cross-overs. De Opel Crossland deelt zijn basis nog met de eerste generatie Peugeot 2008 en met Citroën C4-voorganger C3 Aircross. Een geëlektrificeerde of volledig elektrische uitvoering kent de Crossland dan ook niet. Opel produceert de Crossland in het Spaanse Zaragoza waar zijn technische broertjes voorheen ook het levenslicht zagen. Opel bouwt er ook de huidige Corsa.

De grootste troef van de Crossland is misschien wel zijn interieurruimte. De Opel heeft namelijk een bagageruimte die met 410 liter aanzienlijk groter is dan die van de Mokka (350 liter). Ook met de achterbank plat slokt de Crossland met 1.255 liter meer spullen op dan zijn hippere Mokka-broer (1.105 liter). Tegen meerprijs is de Mokka met een over een afstand van 15 centimeter verschuifbare achterbank verkrijgbaar die op de Ultimate-uitvoering standaard is. Daar komt bij dat de Crossland prijstechnisch toegankelijker is dan de Mokka. Opel vraagt €29.049 voor de Crossland met de 110 pk sterke 1.2 en handgeschakelde zesbak. De Mokka kost met deze aandrijflijn minimaal €30.499.

Hoe de Crossland-toekomst eruitziet? Helemaal niet verkeerd. Opel komt op termijn namelijk met een volledig elektrische Crossland-opvolger, het merk verkoopt vanaf 2028 in Europa immers alleen nog elektrische auto's.