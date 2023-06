Elektrische opvolger Opel Crossland komt in 2024

De compacte cross-over van Opel die zijn leven in 2017 begon als Crossland X en die inmiddels al even simpelweg Crossland heet, wordt in 2024 opgevolgd door een geheel nieuw model. Hoe die gaat heten, weten we nog niet. Dat er een volledig elektrische versie van komt, weten we al wel!

De Opel Crossland is binnen de Opel-familie een opvallend model. Niet zozeer door zijn vormgeving, maar door zijn technische basis. Samen met de Citroën C3 en C3 Aircross staat de Crossland namelijk nog op het relatief oude PF1-platform dat je ook onder auto's als de vorige generatie Peugeot 2008 vindt. Jongere hatchbacks en compacte cross-overs van Stellantis als de Peugeot 208 en huidige 2008, Opel Corsa en Mokka, de Jeep Avenger en de spoedig te onthullen Fiat 600e staan allemaal op het veel modernere CMP-platform. De Crossland draait mee sinds 2017 en is nu dus zo'n zes jaar oud. Lang hoeft de Opel er niet meer tegenaan. Opel komt in 2024 namelijk met een opvolger.

De opvolger van de Crossland wordt elektrisch, zo zegt Opel. Of dat betekent dat hij enkel als EV komt of dat er een elektrische versie van komt naast versies met verbrandingsmotoren, valt nog te bezien. Ook is het interessant dat Opel dus bestaansrecht ziet voor een elektrische Crossland-opvolger naast de elektrische Mokka Electric. Hoe de Crossland-opvolger gaat heten, weten we nog niet. Het feit dat Opel echter spreekt over een 'Crossland-opvolger' in plaats van een 'nieuwe Crossland' wijst er waarschijnlijk op dat het model een andere naam gaat krijgen. Iets soortgelijks staat de Grandland overigens ook te wachten.

Als de nieuwe Opel Crossland er volgend jaar is, heet Opel van elk model dat het levert een elektrische versie in het aanbod. De varianten met verbrandingsmotoren worden in 2028 in heel Europa overigens geschrapt, vanaf dat jaar verkoopt Opel namelijk enkel nog elektrische personenauto's. Overigens komt de Opel Corsa binnenkort - net als de vernieuwde 2008 - geleverd met mild-hybride benzinemotoren.

In Nederland heeft Opel sinds 2017 ruim 19.500 exemplaren van de Crossland X/Crossland verkocht. In 2019 had de cross-over zijn topjaar: toen werden er in Nederland bijna 6.200 stuks van geregistreerd.