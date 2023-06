Praktijkverbruik Opel Crossland X: hoe zuinig is Opels compacte SUV?

De Crossland is Opels aanbieding in het populaire B-SUV-segment. We hielden eerder al het brandstofverbruik van de Peugeot 2008 SUV tegen het licht, waarmee de Crossland zijn technische basis deelt. De Rüsselsheimer is bijna vijf centimeter hoger en ruim acht centimeter breder dan de Fransman – en ook nog eens bijna 100 kilogram zwaarder. Zien we dat terug in het brandstofverbruik?

Onder de motorkap van de Opel Crossland X – na de facelift gewoon Crossland – ligt de inmiddels overbekende 1,2-liter driecilinder turbomotor van Stellantis. Waar hij in Franse modellen het label PureTech draagt noemt Opel hem simpelweg ‘Turbo’. Bij de Duitsers levert het blok 110 of 130 pk, waarvan de eerste het best is vertegenwoordigd in de AutoWeek Verbruiksmonitor.

Verbruik Opel Crossland Turbo

We combineren de verbruikswaarden van de 110 en 130 pk-versies omdat de basis van deze motor hetzelfde is. Onder de streep verschijnt dan een verbruiksgemiddelde van 1 op 16,4 (6,1 l/100 km). De zuinigste Crossland X 1.2 Turbo is een 110 pk-versie, waarmee de eigenaar al ruim 50.000 kilometer lang gemiddeld 1 op 18,9 (5,3 l/100 km) rijdt. De onzuinigste ‘crossa’ heeft eveneens 110 pk, maar het verbruik blijft steken op 1 op 14,7 (6,8 l/100 km).

De overeenkomsten van al deze waarden met die van de Peugeot 2008 zijn opvallend, want de extra omvang van de Opel leidt in de praktijk niet tot een significant hoger verbruik. In tegendeel, met de Fransman rijden gebruikers, met gemiddeld 1 op 16,3 (6,2 l/100 km), zelfs nipt onzuiniger. De Volkswagen T-Cross is met een verbruik van gemiddeld 1 op 17 weliswaar zuiniger, maar ook iets minder krachtig.